Palpite Brighton x Manchester City - Premier League - 25/4/24

Pressionado por vitórias de seus rivais na disputa pela conquista do Campeonato Inglês, o Man. City vai ao sul do país para enfrentar o Brighton.

Confira os nossos palpites para esse duelo entre Seagulls e Citizens no Falmer Stadium nesta quinta-feira (25).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Man. City 1.45 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Erling Haaland 1.75 na Betano Total de chutes do jogo 27 ou mais 1.78 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Domínio amplo do Man. City neste duelo

Mesmo acumulando várias temporadas interessantes nos últimos anos, o Brighton tem raramente conseguido tirar pontos do Man. City na Premier League.

O duelo do primeiro turno terminou com triunfo dos Citizens em casa por 2-1, aumentando a série de invencibilidade do time de Pep Guardiola nesse confronto para cinco jogos, com quatro triunfos e um empate.

Longe de seus domínios, o Manchester City conquistou mais pontos (32) do que o Brighton como mandante (27), ambos os números ao longo de 15 atuações nesse cenário.

Palpite 1 - Brighton v Manchester City - Vitória do Man. City: 1.45 na Betano.

Um gol por jogo no confronto direto

A amostra do Erling Haaland em duelos contra o Brighton não é das maiores, mas o centroavante norueguês tem produzido bem contra essa equipe.

O camisa 9 dos Citizens marcou três gols no mesmo número de jogos contra o time comandado por Roberto De Zerbi.

No último jogo entre as equipes foi Haaland quem anotou o gol decisivo, dando a vitória ao atual campeão inglês por 2-1.

Palpite 2 - Brighton x Man. City - Erling Haaland marcar a qualquer momento: 1.75 na Betano.

Expectativa de alto número de finalizações

O Brighton tem realizado partidas com bastante chutes, se encontrando tanto no lado vantajoso nesse quesito quanto no negativo.

Em suas últimas aparições em todas as competições, o jogo do Brighton com menor número de finalizações teve 29 no total.

Visitando os Seagulls, a equipe de Pep Guardiola por si só tem uma média de chutes por jogo na Premier League de 18.6

Palpite 3 - Brighton x Man. City - 27 chutes ou mais: 1.78 na Betano.