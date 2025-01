Palpite Brighton x Arsenal - Premier League - 04/01/25

Os Gunners abrem o segundo turno com uma visita ao sul da Inglaterra para enfrentar o Brighton de João Pedro e cia.

Os Gunners abrem o segundo turno com uma visita ao sul da Inglaterra para enfrentar o Brighton de João Pedro e cia.

Confira os nossos palpites para esse jogo que terminou em empate no primeiro turno, na casa do Arsenal.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.82 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Gabriel Jesus 3.00 na Betano Total de chutes de um jogador João Pedro ter dois ou mais 1.65 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Brighton não vence há mais de um mês

Os Seagulls despencaram na tabela em meio a uma sequência negativa para encerrar o primeiro turno, acumulando sete partidas sem vencer no Campeonato Inglês.

A equipe do Arsenal responde bem em meio ao enorme problema que é não poder contar com seu melhor jogador, o inglês Bukayo Saka.

Os comandados de Mikel Arteta assumiram a vice-liderança da Premier League ao vencerem os seus três compromissos mais recentes, superando Crystal Palace, Ipswich e Brentford.



Palpite 1 - Brighton x Arsenal - Vitória do Arsenal: 1.82 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Brighton x Arsenal pela Premier League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Atacante brasileiro reencontrou o caminho do gol

Muito do bom desempenho ofensivo dos Gunners em partidas recentes vem dos pés de Gabriel Jesus, vivendo o seu melhor momento nesta temporada.

O camisa 9 do Arsenal voltou a marcar em grande estilo com um hat-trick pela Copa da Liga Inglesa contra o Crystal Palace e desde então não parou de balançar as redes.

Titular nos últimos três jogos dos Gunners pela Premier League, Gabriel Jesus marcou três gols, maior marca do atual vice-líder inglês neste período.



Palpite 2 - Brighton x Arsenal - Gabriel Jesus marcar a qualquer momento: 3.00 na Betano.

João Pedro é o líder do Brighton em participações para gols

Lidando com a ausência de Danny Welbeck, João Pedro tem assumido um papel mais avançado no ataque dos Seagulls, normalmente atuando como o 10 quando Welbeck está em campo.

Na última partida do Brighton, o atacante brasileiro não balançou as redes, mas foi o grande nome ofensivo, finalizando três vezes e distribuindo duas assistências.

João Pedro teve múltiplas finalizações em seis das suas últimas sete aparições pela Premier League.

Palpite 3 - Brighton x Arsenal - João Pedro ter duas finalizações ou mais: 1.65 na Betano.