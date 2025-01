Palpite Brest x Real Madrid - Champions League - 29/01/25

Pela última rodada da UEFA Champions League, haverá um duelo de alta intensidade entre franceses e espanhóis: o Brest recebe o Real Madrid.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (29 de janeiro), às 17h, no Stade de Roudourou, localizado em Guingamp. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado e Gols Mais/Menos Real Madrid vence e mais de 2,5 gols 1.72 na bet365 Jogador a marcar Mbappé a qualquer momento 1.72 na bet365 Ambos marcam Sim/Não Sim 1.62 na bet365

Real Madrid ainda busca vaga no top 8

O Real Madrid ainda busca sua posição entre os oito primeiros colocados, assim evitaria um desafio extra, visto que do 9º ao 24º as equipes disputam um playoff antes de avançar para as oitavas de final.

O Brest realiza uma campanha sólida, tendo conquistado 13 pontos (um a mais que o Real Madrid). Contudo, parece pouco provável que freiem o ataque madrilenho.

A equipe visitante vem de uma sequência de 4 triunfos seguidos, dos quais em todos eles conseguiu marcar pelo menos três gols.

Palpite 1 - Brest x Real Madrid - Real Madrid vence e mais de 2,5 gols: 1.72 na bet365.

Mbappé em uma excelente fase

Kylian Mbappé parece finalmente ter se encaixado na equipe merengue, tanto que vem sendo o principal homem na linha de frente do time.

Em seu jogo mais recente, pela LaLiga, ele conseguiu um hat-trick, marcando três gols contra o Real Valladolid, suficientes para o tornarem o vice-artilheiro da liga com 15 gols.

Ao considerar a temporada do atleta francês, chegamos a números empolgantes: em 32 jogos ele marcou 22 gols, o que lhe dá uma média de 0,68 bolas na rede por jogo.

Palpite 2 - Brest x Real Madrid - Mbappé marca a qualquer momento: 1.72 na bet365.

Os dois times precisam da vitória

Como mencionado, as duas equipes estão próximas na tabela classificatória, isso indica que um empate não muda muita coisa, mas a vitória pode levar qualquer uma das equipes ao top 8.

Dessa forma, espera-se que ambos os times tenham uma postura ousada, buscando incessantemente o gol adversário.

Vale observar ainda que nos últimos cinco jogos oficiais dos comandados de Carlo Ancelotti, em quatro deles ambos os times conseguiram balançar as redes.

Palpite 3 - Brest x Real Madrid - Sim para ambos marcam: 1.62 na bet365.