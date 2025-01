Palpite Brentford x Arsenal - Premier League - 01/01/25

Iniciando o ano de 2025 com um derby londrino, o Arsenal enfrenta o Brentford fora de casa.

Iniciando o ano de 2025 com um derby londrino, o Arsenal enfrenta o Brentford fora de casa, buscando manter a diferença de seis pontos para o Liverpool, que já venceu na rodada.

Confira os nossos palpites para esse jogo que encerrará o primeiro turno da Premier League.



Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Brentford ou empate 2.82 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Bryan Mbeumo 4.50 na Betano Total de defesas de um goleiro Mark Flekken ter pelo menos quatro 1.65 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.





Ninguém pontuou mais em seus domínios

O Brentford só não ocupa uma posição melhor do que a 12ª na tabela por conta da sua imensa fragilidade como visitante.

Fazendo o recorte apenas de jogos como mandante, os 22 pontos somados pelo Brentford representam a melhor marca da competição ao lado do Liverpool. Curiosamente, o único clube a derrotar tanto Liverpool quanto Brentford como mandantes foi o Nottingham Forest.

A campanha do Arsenal como visitante é muito boa, a quarta melhor da liga, entretanto ainda se trata de uma equipe que não venceu a maioria (5) de seus nove jogos fora de casa, sem falar na sentida ausência de Bukayo Saka.



Palpite 1 - Brentford x Arsenal - Brentford ou empate: 2.82 na Betano.

Maior goleador em campo é do Brentford

Gabriel Jesus brilhou na semana passada e Kai Havertz tem bons números. Bryan Mbeumo, no entanto, é o atleta neste jogo com mais gols na Premier League nesta temporada.

O atacante camaronês conduz o Brentford a um ataque top 5 na competição, marcando 10 gols em 18 jogos para uma média de 0.56.

O último duelo do Brentford contra um membro do Big Six veio numa visita à Stamford Bridge e Mbeumo deixou o seu na derrota para o Chelsea por 2-1.



Palpite 2 - Brentford x Arsenal - Bryan Mbeumo marcar a qualquer momento: 4.50 na Betano.

Mark Flekken em uma ilha

A distância do goleiro do Brentford na liderança do ranking de defesas da Premier League é algo absolutamente espantoso.

Flekken chega para o duelo com o Arsenal, tendo realizado 87 defesas em 18 jogos, 20 a mais do que qualquer outro goleiro da competição.

Uma das razões pelo último jogo do Brentford ter terminado em 0-0 com o Brighton, Flekken realizou seis defesas naquela ocasião, elevando a sua média da temporada para 4.8

Palpite 3 - Brentford x Arsenal - Mark Flekken realizar pelo menos quatro defesas: 1.65 na Betano.