Palpite Brasil x Panamá - Copa do Mundo Feminina - 24/7/23

Conheça os melhores palpites e odds para apostar na estreia do Brasil na Copa 2023.

Nossos especialistas em apostas de futebol selecionaram três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Brasil e Panamá, na Austrália, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo Feminina.

Aposta Palpite Odd Resultado do primeiro tempo Brasil vencer por dois ou mais gols 1.61 na bet365 Mais/menos gols Mais de 4.5 gols 1.66 na bet365 Jogadora marcar gol Debrinha marcar dois ou mais gols 2.10 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na casa de apostas.

Seleção Brasileira deve entrar com tudo contra o Panamá

A Copa América foi disputada no ano passado. Em quatro das últimas seis vitórias brasileiras sobre oponentes da América do Sul, o Brasil já encaminhou o resultado na etapa inicial. Nessas partidas, o time já foi para o intervalo com uma vantagem de pelo menos dois gols.

Esta sequência envolveu vitórias sobre Chile, Argentina, e Colômbia. Seleções bem na frente do Panamá no ranking da Fifa, um dos representantes da América Central nesta Copa do Mundo Feminina.

Palpite 1 - Brasil x Panamá - (Resultado do 1º tempo) Brasil para vencer por dois ou mais gols: 1.61 na bet365.

Expectativa de muitos gols para a estreia do Brasil

Em seu último amistoso oficial de preparação para esta Copa, a seleção brasileira despachou o Chile com facilidade, vencendo por 4-0 no início deste mês.

O Panamá demonstrou um pouco de sua fragilidade defensiva em seus dois últimos jogos, sofrendo duas goleadas nas mãos do Japão, e Espanha, sofrendo um total de 12 gols, sem balançar as redes nenhuma vez.

Contra a Espanha a derrota foi por 7-0,e enfrentando o Japão, a seleção panamenha caiu por 5-0.

Palpite 2 - Brasil x Panamá - Mais de 4.5 gols: 1.66 na bet365.

Debrinha é promessa de gols para Pia Sundhage

A atacante do Kansas City Current é uma das maiores goleadoras da história da seleção brasileira. Debrinha já marcou 58 gols ao longo de sua trajetória para amarelinha e segue mais forte do que nunca.

Nas últimas cinco partidas de Debrinha como titular na amarelinha, a atacante de 31 anos deixou cinco gols. A jogadora marcou em quatro destas partidas, com destaque para o gol do último título brasileiro.

Debrinha foi quem balançou as redes na vitória por 1-0 contra a Colômbia, que deu ao Brasil a conquista da Copa América no ano passado.

Palpite 3 - Brasil x Panamá - Debrinha para marcar dois ou mais gols: 2.10 na bet365.