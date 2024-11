Palpite Brasil x Uruguai - Eliminatórias da Conmebol - 19/11/24

Pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, a Seleção Brasileira recebe o Uruguai.

O compromisso entre essas seleções está marcado para terça-feira (19 de novembro), às 21h45, na Arena Fonte Nova, localizado em Salvador. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Brasil vence 1.66 na bet365 Ambos marcam Sim/Não Sim 2.10 na bet365 Jogador a marcar Raphinha a qualquer momento 4.00 na bet365

Uruguai tem dificuldades contra um Brasil mandante

O Brasil atualmente se encontra em uma sequência, de certa forma, positiva. Embora tenha apenas empatado na rodada passada contra a Venezuela, antes havia vencido dois jogos seguidos.

Ainda, é importante mencionar que o time comandado por Dorival Júnior demonstrou melhoras significativas em sua partida mais recente. Agora, parece que faltam poucos ajustes para o time entrosar de vez.

No histórico geral, com o Brasil de mandante, foram disputados 29 jogos entre as duas equipes, com 21 vitórias brasileiras, 5 empates e apenas 3 triunfos do Uruguai.

Palpite 1 - Brasil x Uruguai - Brasil vence: 1.66 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Dois ataques potentes

Os dois times têm jogadores altamente qualificados no setor ofensivo, por isso, acreditamos na possibilidade de um jogo no qual ambos alterem o marcador.

Do lado do Uruguai, Darwin Núñez é o vice-artilheiro da competição, com cinco gols. Pela Amarelinha, Raphinha se destaca com quatro tentos marcados.

Outro ponto relevante é que ao olhar a média de gols de ambos os times no campeonato, vemos que as duas seleções costumam marcar pelo menos um tento por rodada.

Palpite 2 - Brasil x Uruguai - Sim para ambos marcam: 2.10 na bet365.

Raphinha em excelente fase

O atacante brasileiro tem se destacado como uma das grandes estrelas do Barcelona nesta temporada, sendo decisivo em diversas partidas.

Com 17 jogos disputados pelo clube catalão, ele já acumula 12 gols e 10 assistências, significando uma impressionante média de contribuição direta para gols em todas as partidas que disputa.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o jogador também brilha. Ele é o artilheiro da Seleção Brasileira, com quatro gols marcados, consolidando seu papel como peça-chave no ataque.

Palpite 3 - Brasil x Uruguai - Raphinha marca a qualquer momento: 4.00 na bet365.