Palpite Brasil x Colômbia - Copa América - 2/7/24

Na terça-feira (2), às 22h, a Seleção do Brasil, visando a liderança da chave, enfrenta a Colômbia, que tem o mesmo objetivo.

Portanto, confira os palpites selecionados por nossa equipe editorial para esse duelo que será realizado no Levi's Stadium, situado na Califórnia.

Aposta Palpite Odd Chance dupla Brasil ou empate 1.24 na Betano Handicap +3 Brasil 1.01 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.95 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Colômbia em uma longeva série de invencibilidade

Los Cafeteros vivenciam uma fase impressionante. Das últimas 25 partidas, eles não perderam nenhuma vez: 20 vitórias e 5 empates foram registrados nesse recorte.

Ainda, é importante ter em consideração que dentre esses vinte triunfos, os colombianos venceram seleções como Alemanha, Espanha e até mesmo o Brasil.

Ainda, por jogar por um empate para assegurar a liderança da chave, toda responsabilidade do resultado recai ao Brasil, enquanto a Colômbia poderá jogar de forma reativa.

Palpite 1 - Brasil x Colômbia - Brasil: 1.91 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Ambos podem ir para o tudo ou nada na etapa complementar

Um empate ou vitória da Colômbia no primeiro tempo pode fazer com que o Brasil se lance de forma mais consistente para o ataque.

Por outro lado, um triunfo brasileiro na etapa inicial pode inverter a situação, fazendo com que a Colômbia busque insistentemente o resultado positivo no segundo tempo.

Para embasar esse palpite, trazemos dados relevantes: houve gol no segundo tempo nos últimos sete jogos consecutivos dos colombianos.

Palpite 2 - Brasil x Colômbia - Segundo tempo com mais gols: 2.12 na Betano.

Dois ataques poderosos frente a frente

De um lado teremos o talento de James Rodríguez, um dos principais ‘garçons’ da Copa América e de Luis Díaz, um dos mais prolíficos atacantes sul-americanos.

Do outro lado, a velocidade e habilidade de Vinicius Júnior somada ao oportunismo de Rodrygo, são pontos de destaque no sistema ofensivo brasileiro.

A Colômbia marcou cinco gols no torneio e tem o melhor ataque do grupo (média de 2,5 por jogo). A Canarinho, por sua vez, anotou 4 gols (média de 2 por rodada).

Palpite 3 - Brasil x Colômbia - Sim para ambos marcam: 1.95 na Betano.