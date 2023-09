Palpite Brasil x Bolívia - Eliminatórias da Copa do Mundo - 8/9/23

A seleção brasileira inicia mais uma trajetória rumo ao tão sonhado hexa. Veja os melhores palpites.

Abrindo os trabalhos nas Eliminatórias para a próxima Copa, o Brasil recebe a Bolívia nesta sexta-feira (8), às 21h45.

A partida será realizada no Estádio Mangueirão, sendo o primeiro jogo do Brasil no Pará em mais de uma década. Em 2011, a seleção brasileira recebeu a Argentina em Belém, e venceu por 2-0, com Neymar marcando um dos gols da vitória.

Confira as dicas dos nossos especialistas em apostas:

Aposta Palpite Odd Resultado Brasil ganhar ambos os tempos 1.50 na Betano Mais/menos gols Brasil marcar quatro ou mais gols 1.70 na Betano Jogador marcar Neymar marcar dois ou mais gols 2.50 na Betano

Histórico de domínio diante da Bolívia

A seleção brasileira abre estas Eliminatórias com o dos, senão, o jogo mais fácil que terá nesta competição que decide os representantes sul-americanos na próxima Copa do Mundo.

Com o apoio de sua torcida, o Brasil buscará a sua sexta vitória nos últimos sete jogos contra a seleção boliviana, sem sequer ter sofrido um gol nestas partidas.

Nas duas últimas vitórias diante da Bolívia, em 2020 e 2022, ambas pelas Eliminatórias da Copa passada, o Brasil venceu por 5-0 e 4-0, respectivamente, levando a melhor em ambos os tempos destes dois embates.

Palpite 1 - Brasil x Bolívia - Brasil ganhar ambos os tempos: 1.50 na Betano.

Ataque potente mesmo com a ausência do lesionado Vini. Jr.

Neymar Jr. voltou após não participar da última Data Fifa, mas em meio ao seu retorno, o Brasil conta com algumas ausências, em especial a de Vini. Jr, que se lesionou no início de temporada do Real Madrid.

No entanto, não deve passar batido o fato que em cinco dos últimos seis jogos do Brasil contra a Bolívia, a seleção brasileira balançou as redes pelo menos quatro vezes, com a exceção sendo um empate sem gols na altitude boliviana em 2017.

Palpite 2 - Brasil x Bolívia - Brasil para marcar quatro ou mais gols: 1.70 na Betano.

Neymar pode se tornar isoladamente o maior artilheiro da história do Brasil

O camisa 10 da seleção brasileira igualou os 77 gols do Rei Pelé, com o seu gol no amargo empate com a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, que terminou com eliminação brasileira nos pênaltis.

Este gol levou Neymar a marca de 77 com o Brasil, mesmo número de Pelé, e finalmente após estar de fora por lesão das duas últimas convocações brasileiras, Neymar terá a chance de fazer história.

Nas duas últimas vezes em que foi a campo com a amarelinha, Neymar marcou, deixando o dele contra a Croácia, e anteriormente na vitória por 4-1 contra a Coreia do Sul.

Palpite 3 - Brasil x Bolívia - Neymar para marcar dois ou mais gols: 2.50 na Betano.