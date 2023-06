Palpite Bragantino x Tacuary - Copa Sul-Americana - 28/6/23

Confira os melhores palpites para apostar em Bragantino x Tacuary.

Nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta partida que ocorre nesta quarta-feira (28) no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O principal palpite é a vitória do Bragantino. Confira:

Bragantino vence nos dois tempos: 1.72 na bet365

1.72 na bet365 Mais de 2,5 gols: 1.36 na bet365

1.36 na bet365 Ambas as equipes marcam - não: 1.36 na bet365

Bragantino está invicto há quatro jogos

A equipe de Bragança, que foi finalista do torneio em 2021, quer voltar a ser protagonista nesta competição continental. E para isso, vencer esse jogo que encerra a primeira fase é fundamental.

Para este confronto diante do Tacuary, último colocado do Campeonato Paraguaio, o Bragantino aparece como franco favorito. Isso porque, além de liderar a Chave C desta Sul-Americana, a equipe vem de ótimos resultados, tendo vencido dois jogos seguidos, e empatado outros dois.

Indo mais a fundo nos resultados positivos do Red Bull Bragantino, das últimas doze partidas que esteve em campo, o Massa Bruta perdeu apenas um jogo, que foi contra o Fluminense, por 2 a 1, ainda no começo de Junho. Com este retrospecto, acreditamos que ele possa vencer com certa tranquilidade a equipe paraguaia.

Palpite 1 - Bragantino x Tacuary - Bragantino vence nos dois tempos: 1.72 na bet365.

Saldo de gols pode definir o primeiro colocado

Empatados com onze pontos, Bragantino e Estudiantes da Argentina chegam para a última rodada brigando pela liderança do Grupo, afinal, o primeiro colocado avança diretamente para as oitavas, enquanto o segundo faz um jogo de playoffs contra o terceiro colocado provindo da Libertadores.

Os dois times que lideram a chave, jogam em casa e são favoritos para vencer, por isso, o saldo de gols pode ser um fator determinante para alcançar o posto mais alto no Grupo C.

Atualmente, o Bragantino tem 12 gols de saldo, enquanto o Estudiantes tem 9. São apenas três gols de diferença, mas o Oriente Petrolero, que enfrenta os argentinos, tem sido a equipe mais fraca do torneio como um todo, então é esperado que o Estudiantes aplique uma goleada, por isso, o Red Bull Bragantino tentará fazer o mesmo.

Palpite 2 - Bragantino x Tacuary - Mais de 2,5 gols: 1.36 na bet365.

Bragantino levou apenas dois gols nesta edição da Sul-Americana

O Massa Bruta tem a terceira melhor defesa da competição, em cinco jogos até aqui, levou apenas dois gols, um do próprio Tacuary, na segunda rodada, e um do Estudiantes, quando empatou por 1 a 1 na rodada anterior.

Nos dois últimos jogos do Red Bull Bragantino, a equipe além de vencer seus dois confrontos, conseguiu sair sem sofrer nenhum gol: primeiro venceu o Flamengo por 4 a 0, e depois, venceu o Goiás por 2 a 0.

O Tacuary, apesar de não ter um elenco muito robusto, já não almeja nada no torneio, então há possibilidade de que não jogue de forma tão competitiva. E levando em consideração o tópico anterior sobre o saldo de gols, o Red Bull fará o possível para não levar gols.

Palpite 3 - Bragantino x Tacuary - Não para ambas as equipes marcam: 1.36 na bet365.