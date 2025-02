Palpite Bragantino x São Paulo - Campeonato Paulista - 08/02/25

Dando andamento à oitava rodada do Campeonato Paulista, o Bragantino, precisando vencer, recebe o São Paulo.

O confronto entre esses clubes está marcado para sábado (8 de fevereiro), às 18h30, no Nabi Abi Chedid, localizado em Bragança Paulista. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 2.65 na Superbet Jogador a marcar ou dar assistência Oscar 2.55 na Superbet Gols Mais/Menos São Paulo mais de 1,5 2.50 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

São Paulo chega como favorito

O São Paulo, líder do Grupo C, visita Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino, que está na lanterna do Grupo D.

A equipe Tricolor é um dos times que mais vem se destacando positivamente no campeonato, com seu elenco bem entrosado e jogadores individualmente talentosos.

O Bragantino, vale mencionar, vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer (duas derrotas e dois empates). Sendo assim, considerando as atuações recentes dos dois times, o São Paulo chega como favorito.

Palpite 1 - Bragantino x São Paulo - São Paulo vence: 2.65 na Superbet.

Oscar tem sido um dos destaques no meio-campo Tricolor

O jogador de 33 anos, que retornou ao São Paulo após passar boa parte de sua carreira fora do Brasil, tem demonstrado muita eficiência em campo.

Até aqui, Oscar participou de quatro jogos pelo Campeonato Paulista, tendo marcado 2 gols e distribuído duas assistências, ou seja: participa diretamente de um gol a cada jogo.

Sendo assim, enfrentando um Red Bull Bragantino que vem apresentando muita inconsistência defensiva, há possibilidades de Oscar brilhar neste duelo.

Palpite 2 - Bragantino x São Paulo - Oscar marca ou da assistência: 2.55 na Superbet.

São Paulo com um forte setor ofensivo

O São Paulo, em seis jogos realizados no Paulistão 2025, marcou exatamente 11 gols, indicando uma média de 1,83 por jogo.

Do outro lado, o Massa Bruta sofreu 11 tentos, mas em sete jogos, sendo assim tem média de 1,57 gols sofridos por rodada.

Com um São Paulo forte ofensivamente, com atletas como Calleri, Luciano, Lucas e Oscar, o Tricolor pode ter chances de marcar mais que um gol neste duelo.

Palpite 3 - Bragantino x São Paulo - São Paulo mais de 1,5 gols: 2.50 na Superbet.