Palpite Bragantino x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 9/7/23

Confira os palpites e odds para o jogo entre Bragantino e São Paulo.

A Goal selecionou as últimas odds e sugestões de apostas para este confronto. Veja os palpites destacados pelo nosso especialista em apostas de futebol:

Vitória do Bragantino: 1.85 na bet365

1.85 na bet365 Vitória do Bragantino sem sofrer gols: 3.00 na bet365

3.00 na bet365 Eduardo Sasha para marcar a qualquer momento: 2.75 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Bragantino com cinco vitórias consecutivas em casa

Embora tenha realizado o duelo da última rodada fora de caso, ao fazermos um retrato dos últimos cinco jogos da equipe de Bragança Paulista no Estádio Nabizão, o aproveitamento é de 100%.

Este período inclui mais notavelmente, vitórias contra o Flamengo e Athletico Paranaense, por 4-0, e 2-0, respectivamente. O último tropeço do Bragantino em casa veio em um empate por 2-2 com o América Mineiro, ainda no início de maio.

Palpite 1 - Bragantino x São Paulo - Vitória do Bragantino: 1.85 na bet365.

São Paulo tem média inferior a um gol por jogo, longe do Morumbi

Sem sequer focarmos nas atenções divididas que o Tricolor Paulista terá nestes próximos dias, com o jogo de sua temporada até então, marcado para a próxima quarta-feira (12), quando irá até o Allianz Parque em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, o seu desempenho como visitante já levanta questões.

Além de ainda não ter vencido fora de casa neste Brasileirão, o São Paulo marcou apenas quatro vezes nestas seis partidas fora de casa.

Além disso, o seu adversário desta 14ª rodada também não cede muitos gols em casa, seis em sete até o momento, para ser exato.

Palpite 2 - Bragantino x São Paulo - Vitória do Bragantino sem sofrer gols: 3.00 na bet365.

Eduardo Sasha é o principal goleador de sua equipe neste Brasileirão

O atacante do Bragantino balançou as redes em seis ocasiões neste Campeonato Brasileiro, ficando atrás apenas de Tiquinho Soares (10), e Vitor Roque (7).

Ao todo, são cinco gols em suas três partidas mais recentes em todas as competições, incluindo um hat-trick na goleada por 7-1, contra o Tacuary, na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Palpite 3 - Bragantino x São Paulo - Eduardo Sasha para marcar a qualquer momento: 2.65 na bet365.