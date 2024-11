Palpite Bragantino x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 20/11/24

Pela 34ª rodada do Brasileirão, Bragantino e São Paulo se encontram para um duelo de suma importância para os dois clubes.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (20 de novembro), às 16h30, no Nabi Abi Chedid, localizado em Bragança Paulista. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 2.60 na Superbet Jogador a marcar Lucas Moura a qualquer momento 4.10 na Superbet Gols Mais/Menos Bragantino menos de 0,5 2.70 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

São Paulo ainda busca o G-4

Ambos os times ainda têm objetivos claros no campeonato: o São Paulo busca vaga na Libertadores e o Bragantino quer se manter na elite do futebol brasileiro.

No entanto, ao analisar o desempenho de ambos os times, fica visível a decadência do Bragantino, que vem despencando na tabela.

Neste caso, considerando a diferença de qualidade nos elencos e somando ao fato do Bragantino não vencer há nove jogos, acreditamos no triunfo tricolor.

Palpite 1 - Bragantino x São Paulo - São Paulo vence: 2.60 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bragantino x São Paulo pelo Brasilerão Série A nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Lucas tem sido o principal homem ofensivo do Tricolor

O meia-atacante do São Paulo, depois de ter passado por um breve momento de instabilidade, parece ter recuperado seu bom futebol e deve ser novamente decisivo.

O camisa 7 do time paulista, nesta temporada, participou de 43 jogos pelo São Paulo, dos quais marcou 13 gols (média de 0,30 por jogo).

Embora essa média não seja relativamente alta, consideramos ele uma boa opção de marcar devido a suas boas chegadas vindo de trás e seus arremates de média distância.

Palpite 2 - Bragantino x São Paulo - Lucas marca a qualquer momento: 4.10 na Superbet.

Bragantino com um fraco desempenho ofensivo

Considerando os 20 times do Campeonato Brasileiro, notamos que o Bragantino é o quarto time com o pior desempenho ofensivo da competição.

Até aqui, em 33 rodadas realizadas, o Massa Bruta anotou apenas 34 gols. Agora diante de um São Paulo forte na defesa, a equipe novamente deve encontrar dificuldade.

Outro ponto relevante para respaldar esse palpite é que a equipe de Bragança Paulista já soma cinco jogos seguidos sem conseguir balançar as redes adversárias.

Palpite 3 - Bragantino x São Paulo - Bragantino menos de 0,5 gols: 2.70 na Superbet.