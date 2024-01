Palpite Bragantino x Palmeiras - Campeonato Paulista - 31/1//24

Os dois times paulistas mais bem colocados no último Brasileirão se enfrentam nesta quarta-feira (31) no Estádio Nabizão.

Líderes de suas respectivas chaves após três rodadas no Paulistão, confira os palpites escolhidos para o confronto entre Bragantino e Palmeiras.

Aposta Palpite Odd Resultado do 1º tempo Empate 1.95 na Betano Resultado (chance especial) Palmeiras ganhar por exatamente um gol de diferença 3.90 na Betano Resultado (chance dupla) e total de gols Vitória do Palmeiras ou empate e partida com no máximo três gols 1.72 na Betano

Bons inícios defensivos

Neste período ainda de início de temporada, as duas equipes compartilham um retrospecto de inícios interessantes.

O Bragantino ainda não sofreu gols na etapa inicial de suas partidas. Já o Palmeiras, por sua vez, sofreu um único gol no primeiro tempo de seus embates.

A equipe alviverde até que demonstrou maiores vulnerabilidades no segundo tempo, sendo vazado em seus três jogos, mas o começo geralmente é positivo.

Remetendo ao que fizeram na edição passada do Paulistão, o Verdão e o time de Bragança Paulista tiveram duas das melhores defesas da competição, ambos sofrendo menos de um gol por jogo.

Palpite 1 - Bragantino x Palmeiras - Empate no 1º tempo: 1.95 na Betano.

Verdão vem de vitórias magras

A equipe de Abel Ferreira evoluiu em relação à atuação inicial da temporada, quando empatou com o Novorizontino em 1-1.

Os dois jogos mais recentes do Palmeiras terminaram com vitória alviverde por um gol de diferença, batendo Inter de Limeira por 3-2 e Santos por 2-1.

A única derrota do Bragantino na temporada veio em casa, também por um gol de diferença, sofrendo 1-0 do Água Santa.

Existe a possibilidade de que Abel Ferreira faça alterações no time, já visando a Supercopa do Brasil no final de semana. Mas, alternativas como o reforço Aníbal Moreno indicam boas opções para o Verdão.

Palpite 2 - Bragantino x Palmeiras - Vitória do Palmeiras por exatamente um gol de diferença: 3.90 na Betano.

Duelo não passa de três gols em um bom tempo

Se enfrentando em múltiplas competições todo ano, Bragantino e Palmeiras acumulam um histórico de jogos significativo nas últimas temporadas.

Desde o início de 2022, esse confronto se repetiu em sete ocasiões. A partida teve mais do que três gols somente uma vez. Além disso, o Bragantino saiu vitorioso em apenas uma oportunidade.

Em resumo, são três vitórias do Palmeiras, três empates e um triunfo do Bragantino. Foram marcados 18 gols nestas sete partidas.

Palpite 3 - Bragantino x Palmeiras - Vitória do Palmeiras ou empate e partida com no máximo três gols: 1.72 na Betano.