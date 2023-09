Palpite Bragantino x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 1/10/23

Confira os palpites para Bragantino x Palmeiras, no Campeonato Brasileiro. Veja odds e dicas de apostas.

Palmeiras e Bragantino fazem o duelo das equipes paulistas mais bem colocadas neste Brasileirão, com o Verdão atualmente ocupando a segunda colocação, e o Bragantino não muito atrás, em quarto.

Interessantemente, duelos de topo da tabela têm sido comuns para estas duas equipes. Ambos enfrentaram o Grêmio nas duas últimas rodadas, com o Bragantino o derrotando na rodada retrasada, e o Palmeiras perdendo para o mesmo no final de semana passado.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Bragantino 2.07 na Betano Total de gols Menos de 2.5 1.80 na Betano Total de chutes Lucas Evangelista dois ou mais 1.52 na Betano

Domínio em casa do Bragantino

A equipe de Bragança Paulista demonstrou a sua força em casa na sua última partida no Nabizão, quando derrotou o Grêmio por 2-0, uma de três vitórias em seus quatro últimos jogos.

Neste Brasileirão, o Bragantino só foi derrotado em casa em uma ocasião, tendo somado 25 de 36 pontos que disputou em partidas como mandante.

O Verdão, por sua vez, vem de uma derrota fora de casa contra o Grêmio, outro oponente que frequenta o G4. A equipe de Abel Ferreira só venceu quatro de 13 jogos como visitante.

Outro ponto a ser considerado é o maior desgaste físico do Verdão, que entrou em campo nesta última quinta (28), pela semifinal da Libertadores, atuando na Argentina contra o Boca Juniors.

Palpite 1 - Bragantino x Palmeiras - Vitória do Bragantino: 2.07 na Betano.

Duas defesas de elite

Palmeiras e Bragantino possuem em comum, além de boas campanhas, defesas que se apresentam como pilares de ambos os clubes.

Nas 12 partidas que realizou no Estádio Nabizão, o Bragantino só sofreu sete gols, e não foi vazado nas últimas quatro rodadas, desde a goleada sofrida diante do Bahia na 20ª rodada.

O Palmeiras pode ter poucas vitórias como visitante, apenas quatro, mas o seu desempenho defensivo é louvável, levando em média menos de um gol por jogo.

Em 13 partidas fora de casa, o Verdão só sofreu 10 gols.

Palpite 2 - Bragantino x Palmeiras - Menos de 2.5 gols: 1.80 na Betano.

Lucas Evangelista é presença constante no Bragantino

Após 24 rodadas da competição, o camisa 8 da equipe de Bragança Paulista foi titular em 20 ocasiões, e participou de 21 jogos no total.

Lucas Evangelista possui média de 2,1 finalizações por partida, neste Brasileirão, tendo marcado na última rodada, em triunfo diante do Grêmio.

Em três das suas últimas quatro partidas, Lucas Evangelista finalizou pelo menos duas vezes, incluindo o feito em seus dois últimos jogos.

Palpite 3 - Bragantino x Palmeiras - Lucas Evangelista pelo menos dois chutes: 1.52 na Betano.