Palpite Bragantino x Corinthians - Copa Sul-Americana - 13/08/24

Dois paulistas disputam a Copa Sul-Americana e apenas um seguirá para a próxima fase, com os times se enfrentando nas oitavas de final.

Líder de sua chave na fase de grupos, o Timão decide o confronto em casa, portanto disputará o primeiro jogo do duelo no Estádio Nabizão.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Bragantino 2.25 na Superbet Jogador marcar ou distribuir uma assistência Helinho 2.60 na Superbet Total de cartões Ambos os times com dois ou mais cartões 1.53 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Ambas as equipes confiam no seu desempenho em casa

O Corinthians pode ter liderado seu grupo enquanto o Bragantino ficou em segundo na sua chave, mas o desempenho de ambos foi idêntico.

As duas equipes somaram 13 pontos, vencendo todos os seus jogos em casa e apenas um de três como visitante.

O Bragantino fez jus a esses números positivos em casa nos 16 avos de final, passando de fase ao vencer o Barcelona de Guayaquil por 3-2. O jogo de ida tinha terminado em igualdade no Equador.

A equipe comandada por Pedro Caixinha possui três vitórias consecutivas em seus domínios diante do Timão.

Palpite 1 - Bragantino x Corinthians - Vitória do Bragantino: 2.25 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o time do Bragantino deve sair com a vitória no confronto com Corinthians nesta terça-feira (13) pela Copa Sul-Americana 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Números de Helinho são o ponto fora da curva do Bragantino

O time de Bragança Paulista não tem necessariamente um grande ataque na Série A, marcando 25 gols em 20 jogos. Neste cenário um atleta em especial se destaca.

Helinho é de longe o maior goleador do Bragantino na Série A, tendo marcado sete gols em 15 jogos. Nenhum outro atleta do time passou de dois.

O Timão e o Massa Bruta se enfrentaram no último final de semana pelo Campeonato Nacional e Helinho brilhou marcando o gol do Bragantino no empate por 1-1.

Palpite 2 - Bragantino x Corinthians - Helinho marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento: 2.60 na Superbet

Confronto recente teve cartões para todos os lados

O Bragantino estava batalhando para se colocar na primeira metade da tabela e o Timão almejava sair do Z4, assim as duas equipes proporcionaram um jogo fervoroso no último final de semana.

A partida que terminou com o empate por 1-1 foi o duelo da 22ª rodada com maior número de cartões.

Combinados, Massa Bruta e Timão receberam dez cartões amarelos, quatro para o Bragantino e seis para o Corinthians.

Palpite 3 - Bragantino x Corinthians - Ambas as equipes receberem dois cartões ou mais: 1.53 na Superbet