Palpite Bragantino x Corinthians - Campeonato Paulista - 16/01/25

O Corinthians, maior campeão do Campeonato Paulista, inicia sua temporada de 2025 enfrentando RB Bragantino, fora de casa.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quinta-feira (16 de janeiro), às 19h30, no Nabi Abi Chedid, localizado em Bragança Paulista. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Bragantino vence 2.10 na bet365 Jogador a marcar Isidro Pitta a qualquer momento 3.00 na bet365 Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.60 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.





Corinthians inicia com um time misto

O Corinthians vai iniciar sua campanha no Campeonato Paulista utilizando um time alternativo. A principal ausência destacada é a de Memphis Depay.

Com isso, e considerando o fato do Red Bull Bragantino iniciar sua trajetória no estadual como mandante, a equipe da casa surge como favorita.

Ainda que o Corinthians tenha um time qualificado, é amplamente esperado que o poder ofensivo do Massa Bruta se sobressaia à defesa Alvinegra.

Palpite 1 - Bragantino x Corinthians - Bragantino vence: 2.10 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bragantino x Corinthians pelo Campeonato Paulista nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Pitta empolgado com o novo clube

O paraguaio Isidro Pitta, de 25 anos, é um centroavante muito talentoso e certamente trará muita qualidade ao ataque da equipe de Bragança Paulista.

Na temporada anterior, defendendo as cores do Cuiabá, Pitta foi um dos principais artilheiros da equipe, anotando 21 gols ao longo da temporada.

Agora, junto de jogadores ainda mais qualificados, tal como Sasha, as chances do atleta ser ainda mais letal na frente do gol se elevam.

Palpite 2 - Bragantino x Corinthians - Isidro Pitta marca a qualquer momento: 3.00 na bet365.

O histórico indica um jogo de poucos gols

Nos últimos 10 jogos entre as equipes, 8 terminaram com menos de 2,5 gols. O estilo defensivo de ambos os times contribui para partidas mais travadas.

Para este jogo, com o Corinthians usando uma formação alternativa, o duelo tende a ser ainda mais equilibrado. As chances de gol devem ser limitadas.

Ainda, é importante observar que ambas as equipes estão voltando de pré-temporada, logo devem encontrar certa dificuldade para reestabelecer o ritmo de jogo.

Palpite 3 - Bragantino x Corinthians - Menos de 2,5 gols: 1.60 na bet365.