Palpite Bragantino x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 20/4/24

Ainda em busca de seu primeiro triunfo no Brasileirão, o Timão vai a Bragança Paulista em compromisso com o Massa Bruta pela terceira rodada.

Aqui estão nossos palpites para o duelo entre Bragantino e Corinthians neste sábado (20) no Estádio Nabizão.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Bragantino 2.02 na Betano Total de gols de uma equipe no primeiro tempo Corinthians não marcar na etapa inicial 1.42 na Betano Total de gols de uma equipe no segundo tempo Bragantino marcar pelo menos um na etapa complementar 1.72 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Massa Bruta imponente no Nabizão

O Bragantino conquistou sua primeira vitória no Brasileirão na sua estreia em casa na competição, passando pelo Cruzmaltino por 2-1.

Este resultado mais recente apenas acrescentou aos bons números do time de Bragança Paulista em casa.

Desde a derrota para o Verdão em 31 de janeiro, o Bragantino não perdeu mais em casa, somando cinco vitórias e três empates nos últimos oito jogos.

Palpite 1 - Bragantino x Corinthians - Vitória do Bragantino: 2.02 na Betano.

Timão ainda não marcou neste Brasileirão

Somando uma derrota e um empate, o time de Antônio Oliveira não sabe o que é balançar as redes na Série A após duas rodadas.

As dificuldades do Timão em marcar, especialmente na etapa inicial, se estendem mesmo antes do início do Brasileirão.

O Corinthians não marcou no primeiro tempo de três dos seus últimos quatro jogos como visitante por todas as competições.

Palpite 2 - Bragantino x Corinthians - Corinthians não marcar no primeiro tempo: 1.42 na Betano.

Bragantino tem crescido com o decorrer dos jogos

Nas suas duas partidas pelo Brasileirão, o time de Pedro Caixinha tem construído seus resultados na etapa complementar.

Recebendo o Vasco da Gama na segunda rodada, o time de Bragança Paulista marcou o gol do triunfo no segundo tempo com o ponta Vitor Hugo.

Na estreia da competição, o time paulista marcou duas vezes na etapa complementar contra o Fluminense, levando um ponto para casa em empate por 2-2 contra os atuais campeões da Libertadores.

Palpite 3 - Bragantino x Corinthians - Bragantino marcar pelo menos uma vez no segundo tempo: 1.72 na Betano.