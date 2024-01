Palpite Bragantino x Botafogo-SP - Campeonato Paulista - 27/1/24

Ambos com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas, Bragantino e Botafogo se enfrentam no Nabizão pela 3ª rodada do Paulistão.

Mesmo com apenas três pontos, o time de Pedro Caixinha lidera sua chave e quer vencer a primeira casa em 2024. Confira os palpites escolhidos para o duelo entre Bragantino e Botafogo-SP aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Bragantino 1.47 na Betano Total de gols de uma equipe Bragantino marcar dois ou mais 1.70 na Betano Resultado do 1º tempo Vitória do Bragantino 1.98 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Retrospecto recente favorece donos da casa

Estas equipes não se enfrentaram na primeira fase do último Campeonato Paulista, mas com ambas avançando, o confronto veio nas quartas de final.

Atuando diante do seu torcedor naquela ocasião, o Bragantino levou a melhor, vencendo por 2-0.com gols de Bruno Gonçalves.

Dois a zero que também foi o resultado a favor do Bragantino no confronto em 2022, desta vez pela fase de grupos da competição estadual.

Palpite 1 - Bragantino x Botafogo-SP - Vitória do Bragantino: 1.47 na Betano.

Bragantino dá bons sinais no início de temporada

Na derrota inesperada por 1 a 0 para o Água Santa, o time de Pedro Caixinha finalizou 25 vezes, porém, sem eficiência.

Já na última rodada a equipe de Bragança Paulista derrotou a Portuguesa por 2 a 1.

Lembrando que nas duas últimas vezes em que o Botafogo-SP visitou o Bragantino, a equipe de Ribeirão Preto perdeu por muitos gols.

Palpite 2 - Bragantino x Botafogo-SP - Bragantino marcar dois ou mais gols: 1.70 na Betano.

Começo bom no último jogo

A vitória do Bragantino na última rodada foi construída por completo na sua primeira metade.

Nathan e Eduardo Sasha marcaram aos 10 e 30 minutos, assegurando uma vantagem de 2-0 no Canindé, antes mesmo do intervalo.

Atrás de seu primeiro triunfo em casa no ano, o time de Pedro Caixinha buscará impor o mesmo ritmo que conseguiu na etapa inicial diante da Lusa.

Palpite 3 - Bragantino x Botafogo-SP - Bragantino vencer o primeiro tempo: 1.98 na Betano.