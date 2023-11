Palpite Bragantino x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 12/11/23

Saiba os melhores palpites para apostar em Bragantino x Botafogo, no Campeonato Brasileiro, em 12/11/23.

Realizando um duelo do topo da tabela, o Bragantino recebe o Botafogo no Nabizão, procurando reencontrar o caminho das vitórias após derrota para o São Paulo na última rodada.

Na expectativa desse que é possivelmente o grande jogo desta 34ª rodada, nossos especialistas prepararam alguns palpites interessantes para o confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Bragantino 2.02 na Betano Ambas as equipes marcam Não 1.85 na Betano Resultado (empate anula) Vitória do Bragantino 1.45 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Nabizão é base da grande campanha do Bragantino

A equipe de Pedro Caixinha conheceu apenas a sua segunda derrota em casa recentemente, quando caiu para o Galo por 2 a 1 no fim de outubro.

O Bragantino já provou que este pode ter sido um ponto fora da curva, vencendo o Corinthians em casa por 1 a 0 na rodada retrasada.

O Botafogo não só sucumbiu em seu último jogo fora de casa, caindo para o Vasco por 1 a 0, como perdeu três de seis jogos como visitante neste segundo turno.

Palpite 1 - Bragantino x Botafogo - Vitória do Bragantino: 2.02 na Betano.

Duelo das melhores defesas

As duas únicas equipes que sofreram menos do que 30 gols neste Brasileirão se enfrentarão neste final de semana.

Os números do Bragantino são ainda mais positivos quando a equipe atua em casa.

Em 16 partidas com o seu mando de campo, a equipe de Bragança Paulista sofreu apenas 10 gols.

Nas últimas três rodadas dentro e fora de casa, o Bragantino sofreu somente um gol, justamente no seu jogo mais recente, no qual perdeu por 1-0 para o São Paulo.

Palpite 2 - Bragantino x Botafogo - Não para ambas as equipes marcarem: 1.85 na Betano.

Nenhuma equipe perdeu tão pouco quanto o Bragantino

Apesar de não ser o líder da competição, o Bragantino tem sido a equipe mais dura de ser batida neste Brasileirão.

As seis derrotas do time de Bragança Paulista são o menor número entre todas as 20 equipes.

Contando que dessas seis, apenas duas ocorreram com mando de campo do Bragantino.

Palpite 3 - Bragantino x Botafogo - Vitória do Bragantino (empate anula a aposta): 1.45 na Betano.