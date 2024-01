Palpite Bragantino x Água Santa - Campeonato Paulista - 20/1/24

Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino enfrenta o Água Santa.

O confronto acontece no dia 20 de janeiro (sábado), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Veja a seguir os prognósticos, informações e os palpites selecionados por nosso especialista em apostas para este importante duelo da primeira rodada do Paulistão.

Aposta Palpite Odd Resultado RB Bragantino vence 1.55 na Betano Total de gols Mais/Menos RB Bragantino mais de 0,5 no primeiro tempo 1.70 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.93 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Bragantino enfrenta seu algoz do Paulistão de 2023

O Red Bull Bragantino vem se consolidando como uma das equipes mais fortes do estado de São Paulo, e isso acontece devido aos seus bons momentos vividos ao longo dos anos recentes.

A equipe vem figurando no pelotão de cima do Brasileirão, chegou a uma final de Copa Sul-Americana, e disputa a Libertadores em 2024. Isso mostra como a equipe vem se desenvolvendo.

Nesse sentido, ainda que enfrente a equipe finalista de 2023, que foi seu algoz nas semifinais daquela edição, o Massa Bruta, em casa, se mostra como favorito para vencer o jogo.

Palpite 1 - Bragantino x Água Santa - Red Bull Bragantino vence: 1.55 na Betano.

Ambos querem começar o ano de forma positiva

As duas equipes chegam para este campeonato visando uma primeira fase compatível com o que apresentaram no ano passado: chegar até as fases de mata-mata.

Para isso, ambos os times sabem que não podem vacilar, e que cada jogo é importante para somar pontos. Nesse sentido, é possível que os dois times joguem visando um resultado positivo.

Dessa forma, o Bragantino, que conta com seu artilheiro, Sasha, deve se posicionar de forma mais ofensiva, e por jogar em casa, sua torcida deve o empurrar para haver gol na etapa inicial.

Palpite 2 - Bragantino x Água Santa - Bragantino marca mais de 0,5 no primeiro tempo: 1.70 na Betano.

O retrospecto recente indica um jogo de poucos gols

É esperado que essa seja uma partida com gols, porém, com um número de bolas na rede bastante reduzido. E essa perspectiva se baseia em alguns fatores, mencionados abaixo.

O primeiro deles é o fato dos atletas estarem retornando da pré-temporada, estando ainda sem um ritmo de jogo muito elevado para um confronto desse tamanho.

Outro ponto importante, vale mencionar, é que nas duas partidas que estiveram frente a frente em 2023, nos dois confrontos houve gols, mas ambos os jogos com menos de três tentos.

Palpite 3 - Bragantino x Água Santa - Menos de 2,5 gols: 1.93 na Betano.