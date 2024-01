Palpite Bournemouth x Liverpool - Premier League - 21/1/24

O líder da Premier League entra em campo, visitando uma das sensações da atual temporada, os Cherries de Andoni Iraola.

Embora a liderança esteja segura neste final de semana, os Reds nem podem pensar em tropeço com tantos rivais próximos. Confira conosco os principais palpites para este jogo no sul da Inglaterra.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Liverpool 1.72 na Betano Total de gols Quatro ou mais 2.18 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Dominic Solanke 2.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Reds voando baixo na atual temporada

A equipe de Klopp não perde um jogo há mais de dois meses. A última derrota aconteceu na fase de grupos da Europa League, quando os Reds já haviam assegurado a liderança da chave.

Em âmbito nacional, o Liverpool acumula quatro vitórias em sequência atuando como visitante. Foram melhores contra Sheffield United, Crystal Palace, Burnley e, mais recentemente, Arsenal.

Embora o Bournemouth venha em boa fase apesar da derrota na última rodada, o time de Iraola ainda não tem grandes números no Vitality Stadium. Os Cherries só venceram três de nove partidas em casa no Campeonato Inglês.

Palpite 1 - Bournemouth x Liverpool - Vitória do Liverpool: 1.72 na Betano.

Bournemouth acostumado a jogos com muitos gols

No seu último jogo os Cherries derrotaram o QPR pela Copa da Inglaterra, vencendo em Londres por 3-2.

Este placar de cinco gols seguiu uma linha que tem sido rotineira para a equipe do sul da Inglaterra. Três dos últimos quatro embates do Bournemouth terminaram com pelo menos quatro gols.

O Liverpool só reforça essa expectativa de placar alto, tendo marcado 16 em suas últimas 6 partidas, incluindo quatro contra o Newcastle pela PL e cinco nos Hammers na Copa da Inglaterra.

Palpite 2 - Bournemouth x Liverpool - Pelo menos quatro gols na partida: 2.18 na Betano.

Jogador do mês da Premier League em campo

Solanke, que inclusive tem passagem pelo Liverpool no início de sua carreira, foi o jogador do mês em dezembro, marcando seis gols em seis jogos.

O centroavante do Bournemouth está no meio de sua melhor temporada como profissional, possuindo 12 gols na Premier League.

Apenas Erling Haaland e Mohamed Salah marcaram mais vezes do que Solanke no Campeonato Inglês. Salah que preocupa os Reds ao ter sentido uma lesão defendendo o Egito na Copa Africana de Nações.

Palpite 3 - Bournemouth x Liverpool - Dominic Solanke marcar a qualquer momento: 2.50 na Betano.