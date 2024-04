Palpite Botafogo x Junior Barranquilla - Copa Libertadores - 3/4/24

Pelo primeiro compromisso da fase de grupos da Libertadores, o Botafogo recebe o Junior Barranquilla, da Colômbia.

A partida acontece no dia 3 de abril (quarta-feira), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Veja, no decorrer deste artigo, as principais dicas de apostas para este importante duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence 1.57 na KTO Gols Mais/Menos Botafogo mais de 1,5 1.70 na KTO Jogador a marcar Júnior Santos a qualquer momento 2.90 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Botafogo inicia na fase de grupos jogando em casa

Participando da competição desde a segunda fase da pré-Libertadores, o Botafogo chega empolgado para sua estreia no Grupo D.

A equipe brasileira já realizou quatro jogos no torneio. Desses, venceu dois e empatou dois. O ponto positivo disso é que os dois triunfos foram alcançados como mandante.

O Fogão goleou o Club Aurora no Engenhão por 6 a 0. Depois disso, em um confronto brasileiro, venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1.

Palpite 1 - Botafogo x Junior Barranquilla - Botafogo vence: 1.57 na KTO.

Ataque do Botafogo tem sido eficiente na Libertadores

Em sua campanha nesta competição continental, a equipe do Botafogo marcou gols em todas as suas quatro partidas realizadas na pré-Libertadores.

Nesses quatro jogos feitos, foram anotados exatamente dez gols a favor, estabelecendo uma média de 2,5 por partida, ou seja: pelo menos dois gols por jogo.

Ainda, outro ponto importante que vale ser mencionado, é que quando atuou em casa, foram exatos oito gols a favor em dois jogos, uma média de quatro tentos por duelo no Nilton Santos.

Palpite 2 - Botafogo x Junior Barranquilla - Botafogo mais de 1,5 gols: 1.70 na KTO.

Júnior Santos é o artilheiro da Libertadores

O atacante Júnior Santos já soma oito gols e está escrevendo seu nome na história da Libertadores da América representando o Botafogo.

O jogador teve um papel fundamental nos jogos decisivos que levaram o clube de volta à fase de grupos do torneio, após uma ausência de sete temporadas.

Com esse desempenho, o atacante surge como principal goleador da competição. A fins comparativos, Júnior tem o dobro do segundo com mais gols, Cauteruccio, do Sporting Cristal.

Palpite 3 - Botafogo x Junior Barranquilla - Júnior Santos marca a qualquer momento: 2.90 na KTO.