Palpite Botafogo x Volta Redonda - Campeonato Carioca - 22/01/25

O Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, realiza seu quarto jogo oficial na temporada de 2025 enfrentando o Volta Redonda, pelo campeonato estadual.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (22 de janeiro), às 21h30, no Nilton Santos, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Empate 2.95 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.78 na Betano Cartão vermelho Mais/Menos Mais de 0,5 2.90 na Betano

Volta Redonda com uma campanha razoável

Nessas primeiras rodadas, não estamos vendo em campo o Botafogo campeão brasileiro ou sul-americano, isso porque o clube tem ido a campo com uma equipe mista.

Sendo assim, os times de ‘menor expressão’ do estado têm aproveitado dessas escalações para surpreender os gigantes. E é exatamente isso que o Volta Redonda tentará neste duelo.

O Voltaço, vale observar, está atualmente no top 4, com seis pontos alcançados, provindos de dois triunfos e uma derrota. Agora, para este jogo, até um empate é algo vantajoso para os visitantes.

Palpite 1 - Botafogo x Volta Redonda - Empate: 2.95 na Betano.

Botafogo marca e sofre muitos gols

Ao analisar o retrospecto das duas equipes no Campeonato Carioca 2025, podemos esperar uma partida na qual os dois times balançarão as redes.

Vale observar que o Botafogo, em seus três primeiros jogos, marcou 4 gols e sofreu outros 4, o que indica que faz e leva ao menos um tento por jogo.

Dessa forma, e com o Fogão buscando a vitória para subir algumas posições no campeonato, pode haver espaços para o Volta estruturar alguns contra-ataques.

Palpite 2 - Botafogo x Volta Redonda - Sim para ambos marcam: 1.78 na Betano.

Jogos do Botafogo vem tendo expulsões

Em três partidas realizadas até aqui pelo Botafogo no Campeonato Carioca, em dois duelos houve cartão vermelho: diante do Maricá e Sampaio Corrêa.

Ainda, olhando o histórico recente do Glorioso, nos últimos 19 jogos, em pelo menos 10 confrontos houve ao menos um cartão vermelho: ou seja, em mais da metade de seus compromissos ao considerar este recorte.

Com esses dados e considerando ainda a falta de ritmo, visto que as equipes ainda estão voltando da pré-temporada, muitas faltas podem acontecer neste jogo e, ocasionalmente, gerar uma expulsão.

Palpite 3 - Botafogo x Volta Redonda - Mais de 0,5 cartões vermelhos: 2.90 na Betano.