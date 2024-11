Palpite Botafogo x Vitória - Campeonato Brasileiro - 23/11/24

O Fogão batalha para se manter no topo antes do confronto direto com o Verdão e encara o Vitória em casa.

A liderança, que era de seis pontos, caiu para dois no espaço de duas rodadas e assim o Fogão batalha para se manter no topo antes do confronto direto com o Verdão.

O Vitória, por sua vez, quer se distanciar de vez do Z4, brigando pela permanência na elite do futebol brasileiro.

Aposta Palpite Odd Total de gols do primeiro tempo Menos do que 1.5 1.42 na Betano Total de escanteios de uma equipe Mais do que 6.5 para o Botafogo 1.93 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Alerrandro 4.60 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Evolução de ambos os lados no decorrer do jogo

Embora sua última vitória tenha sido construída na primeira etapa, quando derrotou o Vasco por 3-0 na 32ª rodada, o normal para o Fogão é se impor na etapa complementar.

O Botafogo marcou 18 dos seus 28 gols como mandante no segundo tempo dessas 17 partidas, inclusive ficando sem balançar as redes na maioria das etapas iniciais em casa.

A última partida do Vitória foi um compromisso fora de casa contra o Criciúma chegando ao intervalo com um empate sem gols.



Palpite 1 - Botafogo x Vitória - Menos do que 1.5 gols no primeiro tempo: 1.42 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Vitória pelo Brasileirão Série A nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Domínio amplo, embora sem eficiência

Levando a ação para os seus oponentes, o Fogão não tem encontrado problemas para alugar uma presença constante no campo de ataque em seus últimos jogos.

Apesar de não sair do zero contra Cuiabá e Atlético-MG, o Glorioso teve um total de 55 finalizações em duas partidas e 19 escanteios, contra apenas dois de seus oponentes.

O líder do Brasileirão teve sete ou mais escanteios em quatro dos seus últimos cinco compromissos na Série A.



Palpite 2 - Botafogo x Vitória - Botafogo ter mais do que 6.5 escanteios: 1.93 na Betano.

Centroavante do Vitória será o maior goleador em campo

Nomes de peso como Igor Jesus e Thiago Almada devem participar do jogo, mas o atleta com mais gols na Série A estará do lado visitante.

Alerrandro é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, com 10 gols em 30 jogos, o dobro de qualquer atleta do Fogão que estará em campo, lembrando que Luiz Henrique está suspenso.

O camisa 9 da equipe rubro-negra marcou em quatro das últimas cinco aparições pelo atual 12º colocado.

Palpite 3 - Botafogo x Vitória - Alerrandro marcar a qualquer momento: 4.60 na Betano.