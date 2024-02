Palpite Botafogo x Vasco - Campeonato Carioca - 18/2/24

Clássicos sempre chamam a atenção, mas o apelo desse duelo é ainda maior, considerando a posição de Fogão e Cruzmaltino após oito jogos no Estadual.

Os dois rivais brigam diretamente por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Esses são os nossos palpites para o clássico no Rio de Janeiro no domingo (18).

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Botafogo ou empate 1.42 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.75 na Betano Total de gols de uma equipe Vasco não marcar 2.95 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Fogão invicto em seus domínios

Mesmo em meio a suas dificuldades neste início de temporada, o Glorioso ainda não conhece o que é uma derrota como mandante.

O Fogão realizou quatro jogos em casa neste Campeonato Carioca. No total, soma 8 pontos com duas vitórias e dois empates.

Analisando o desempenho da equipe visitante, o Cruzmaltino ainda não venceu uma partida como visitante na competição estadual.

Palpite 1 - Botafogo x Vasco - (Chance dupla) Vitória do Botafogo ou empate: 1.42 na Betano.

Vasco com placares baixos nas últimas semanas

Os jogos mais recentes do Cruzmaltino têm sido marcados pela ausência de gols dos dois lados do placar.

As três partidas mais recentes do Vasco tiveram um único gol. Foram dois empates por 0-0 e uma vitória diante do lanterna Audax-RJ por 1-0.

Apenas dois dos oito jogos do Vasco em toda a competição tiveram mais do que dois gols marcados.

Palpite 2 - Botafogo x Vasco - Dois gols ou menos: 1.75 na Betano.

Cruzmaltino não marcou em clássicos

Este desempenho ruim do setor ofensivo do Vasco nos últimos jogos tem custado caro nos clássicos.

Enfrentando Fluminense e Flamengo, o time de Ramón Díaz ficou em dois empates em 0 a 0.

Por sua vez, a equipe de Tiago Nunes não sofreu gols em três de suas quatro partidas no Nilton Santos em 2024.

Palpite 3 - Botafogo x Vasco - Vasco não marcar: 2.95 na Betano.