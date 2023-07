Palpite Botafogo x Vasco – Campeonato Brasileiro – 2/7/23

Confira as melhores odds para o jogo entre Botafogo e Vasco pela 13ª rodada do Brasileirão 2023.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Botafogo e Vasco da Gama pela 13ª rodada do Brasileirão 2023.

Botafogo para Ganhar: 1.61 na bet365

1.61 na bet365 Ambas as equipes marcam - Não: 1.66 na bet365

1.66 na bet365 Tiquinho Soares para marcar a qualquer hora: 2.20 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Botafogo deve sair na frente no clássico

Domingo é dia de clássico carioca, mas a expectativa é de um jogo desequilibrado, com grande vantagem ofensiva e defensiva do Fogão.

A jogar em casa temos o time sensação do Brasileirão 2023, que lidera a tabela com 30 pontos, e soma dez vitórias nos 12 encontros realizados até ao momento.

Do outro lado, temos um Vasco da Gama na zona da degola, com apenas nove pontos em 12 jogos Mesmo tendo vencido na última rodada, não se espera que o cruzmaltino consiga surpreender o líder.

Palpite 1 - Botafogo x Vasco da Gama - Botafogo para Ganhar: 1.61 na bet365.

Fogão tem a melhor defesa da Série A

No confronto direto entre ambos, apenas uma vez nos últimos 10 jogos, as duas equipes conseguiram fazer gol.

Se isso não bastasse, os dois times chegam ao duelo no Engenhão em momentos opostos de forma e o favoritismo

O Botafogo tem a melhor defesa do campeonato com apenas sete gols sofridos em doze partidas, enquanto o Vasco marca em média menos de um gol por jogo.

Assim, se espera que o Fogão marque frente à sua torcida, mas mantenha suas redes invioladas.

Palpite 2 - Botafogo x Vasco da Gama - Ambas as equipes marcam - Não: 1.66 na bet365.

Tiquinho deve marcar gol

A frágil defesa do Vasco da Gama, que sofreu 10 gols nos últimos cinco jogos como visitante, terá muita dificuldade em travar o excelente ritmo do atacante brasileiro.

Com 10 gols já marcados na Série A, Tiquinho Soares é não só o melhor marcador do time carioca, como também o artilheiro do Brasileirão 2023 até ao momento.

Além disso, o atleta de 32 anos balançou as redes adversárias quatro vezes nos últimos três jogos do campeonato, por isso se espera que ele volte a faturar neste domingo.

Palpite 3 - Botafogo x Vasco da Gama -Tiquinho Soares para marcar a qualquer hora: 2.20 na bet365.