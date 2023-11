Palpite Botafogo x Santos - Campeonato Brasileiro - 26/11/23

Confira os palpites para apostar em Botafogo x Santos, no Campeonato Brasileiro, em 26/11/2023.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Empate ou Santos 2.00 na KTO Ambas as equipes marcam Sim 1.95 na KTO Total de gols de uma equipe Santos para marcar pelo menos uma vez 1.60 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site.

Peixe não perde há mais de um mês

O Santos somou 12 dos últimos 18 pontos que disputou, tendo conquistado três vitórias e três empates nas suas últimas seis partidas.

Em especial nos jogos como visitante, o Alvinegro Praiano tem se dado bem. Nas suas duas últimas partidas fora de casa, o Santos saiu com vitórias, derrotando Flamengo e Goiás.

O Botafogo, por sua vez, caiu de produção em casa, acumulando três derrotas seguidas como mandante.

Palpite 1 - Santos x Botafogo - Empate ou Santos: 2.00 na KTO.

Fogão protagoniza jogos com muitos gols

Em meio a esta sequência negativa, o Botafogo vem proporcionando jogos com uma alta média de gols.

Nas três partidas mais recentes do Fogão, foram 15 gols, em uma média de cinco por jogo.

Este período incluiu uma derrota por 4 a 3, e mais recentemente dois empates, ambos por 2 a 2, com Bragantino e Fortaleza.

Dois a dois foi justamente o placar do confronto entre Santos e Botafogo no primeiro turno.

Palpite 2 - Botafogo x Santos - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.95 na KTO.

Santos não fica sem marcar como visitante há tempos

A última partida na qual o Alvinegro Praiano não marcou fora de casa foi na derrota para o América-MG por 2 a 0, ainda no início de setembro.

Desde aquele jogo, o Santos marcou pelo menos uma vez nos seus seis jogos como visitante.

Do outro lado, o Fogão já acumula oito jogos seguidos sofrendo pelo menos um gol. A última vez que o Botafogo terminou um jogo segurando seu oponente no zero foi quando derrotou o Fluminense por 2-0 no início de outubro.

Palpite 3 - Botafogo x Santos - Santos marcar pelo menos um gol: 1.60 na KTO.