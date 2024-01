Palpite Botafogo x Sampaio Corrêa - Campeonato Carioca - 27/1/24

O Fogão perdeu os 100% de aproveitamento na terceira rodada do Carioca 2024.

Mesmo assim, chega bem colocado para este duelo em casa com o Sampaio Corrêa.

Este jogo no Estádio Nilton Santos marca o início da quarta rodada do Campeonato Carioca. Veja as nossas dicas para o duelo entre Botafogo e Sampaio Corrêa.

Aposta Palpite Odd Resultado e evolução do jogo Botafogo marcar primeiro e ganhar 1.39 na Betano Total de gols de uma equipe Sampaio Corrêa não marcar 1.80 na Betano Resultado do 1º tempo Empate 2.27 na Betano

Fogão vai bem em casa

Três rodadas passam longe de trazer uma amostra significativa, mas neste curto período, o time de Tiago Nunes tem ido bem defensivamente.

Nas suas duas atuações no Estádio Nilton Santos, o Fogão não sofreu gols. O time derrotou Madureira e Bangu por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

Jeffinho surge como destaque do Fogão neste início de temporada. Afinal, o jogador balançou as redes nas duas vitórias do Glorioso.

Palpite 1 - Botafogo x Sampaio Corrêa - Vitória do Botafogo: 1.39 na Betano.

Sampaio Corrêa encara dificuldades fora de casa

Somando apenas um ponto em três rodadas, o Sampaio Corrêa está em uma posição delicada.

A equipe de Saquarema perdeu seus dois jogos como visitante. Foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 2 a 1 e pela Portuguesa-RJ, por 1 a 0.

De um lado o Fogão não sofreu gols no Engenhão, do outro o Sampaio Corrêa possui um em duas partidas como visitante.

Palpite 2 - Botafogo x Sampaio Corrêa - Sampaio Corrêa não marcar gols: 1.80 na Betano.

Expectativa de poucos gols

Não só o Sampaio Corrêa perdeu seus dois jogos como visitante, mas ambas as partidas foram para o intervalo sem gols.

Os gols das derrotas contra Madureira e Bangu vieram ambos na etapa complementar.

A equipe mandante, apesar de possuir uma boa campanha, tem uma média de gols baixa em seus jogos no Nilton Santos.

Nas duas partidas do Fogão em casa só saíram três gols, todos do Glorioso, sendo dois de Jeffinho e um de Júnior Santos.

Palpite 3 - Botafogo x Sampaio Corrêa - Empate no 1º tempo: 2.27 na Betano.