Palpite Botafogo x Portuguesa-RJ - Campeonato Carioca - 14/01/25

O Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, realiza seu segundo jogo na temporada de 2025 enfrentando a Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca.

O compromisso entre essas equipes está marcado para terça-feira (14 de janeiro), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado chance Dupla Portuguesa ou Empate 1.83 na Superbet Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.70 na Superbet Cartões vermelho Mais’Menos Mais de 0,5 2.20 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Botafogo foi surpreendido na primeira rodada

Devido a disputa do torneio intercontinental em dezembro de 2024, o elenco principal do Botafogo teve suas férias prolongadas em 2025.

Isso significa que assim como foi na derrota por 2 a 1 para o Maricá, o Fogão novamente deve ir a campo com um time alternativo.

Nesse sentido, ainda que o Fogão atue novamente em casa, essa falta de ritmo de seus jogadores pode indicar que a Portuguesa tem condições de surpreender.

Palpite 1 - Botafogo x Portuguesa-RJ - Portuguesa ou Empate: 1.83 na Superbet.

Portuguesa-RJ deve considerar o empate um bom resultado

Na primeira rodada, a Portuguesa, mesmo atuando fora de casa, conseguiu vencer o Bangu por 1 a 0, somando assim seus três pontos iniciais.

Por ter começado bem a competição, a equipe deve ir a campo considerando o empate contra um gigante do estado um excelente resultado.

Nesse sentido, podemos ver um jogo muito truncado, travado, com poucas movimentações ofensivas, podendo culminar em um placar modesto.

Palpite 2 - Botafogo x Portuguesa-RJ - Menos de 2,5 gols: 1.70 na Superbet.

A falta de ritmo pode gerar muitas faltas

Na primeira rodada do Campeonato Carioca, quando a Portuguesa enfrentou o Bangu, a partida ficou marcada pela quantidade de cartões mostrados: foram sete amarelos.

No jogo do Botafogo, diante do Maricá, apenas dois cartões foram mostrados: um da cor vermelha e um amarelo.

Contudo, olhando o histórico recente do Glorioso, nos últimos dezessete jogos, em pelo menos 9 confrontos houve ao menos um cartão vermelho: ou seja, em mais da metade de seus compromissos ao considerar este recorte.

Palpite 3 - Botafogo x Portuguesa-RJ - Mais de 0,5 cartões vermelhos: 2.20 na Superbet.