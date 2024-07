Palpite Botafogo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 17/7/24

Pela 17ª rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Botafogo recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (17 de julho) às 21h30, no Nilton Santos.

Confira, portanto, as dicas que nossos especialistas em apostas selecionaram para este importante embate.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Palmeiras ou empate 1.47 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.87 na Betano Cartões Mais/Menos Mais de 5,5 1.75 na Betano

Palmeiras é o terceiro melhor visitante

Dentre os vinte times do campeonato, o Palmeiras é o terceiro mais eficiente quando atua na condição de visitante.

Ainda, embora seja líder do campeonato, o Botafogo é apenas o sétimo melhor mandante do Brasileirão.

Vale considerar também que dos últimos cinco confrontos diretos, o Botafogo venceu apenas um jogo, enquanto o Verdão venceu quatro.

Palpite 1 - Botafogo x Palmeiras - Palmeiras ou empate: 1.47 na Betano.

Ambos têm um ataque eficiente

O Botafogo, nas dezesseis primeiras rodadas, conseguiu anotar ao todo 27 gols, estabelecendo uma média de 1,68.

Do lado do Alviverde Paulista, no mesmo número de jogos, a equipe comandada por Abel Ferreira marcou 25 gols, média de 1,56.

Considerando que esse é um jogo direto pela liderança e que ambos têm média superior a um gol por jogo no campeonato, existem indícios de que os dois times vão balançar as redes neste confronto.

Palpite 2 - Botafogo x Palmeiras - Sim para ambos marcam: 1.87 na Betano.

Espera-se um jogo altamente disputado

O fato deste ser um jogo altamente importante para ambos, que estão na corrida pelo título, indica que essa será uma partida muito disputada.

Vale considerar que a rivalidade de Palmeiras e Botafogo tem se estendido além das quatro linhas, o que pode fazer com que o jogo tenha faltas mais duras e reclamações mais enérgicas.

Na partida mais recente entre esses clubes o número exato de cartões amarelos foi surpreendentemente alto, foram onze cartões aplicados no encontro.

Palpite 3 - Botafogo x Palmeiras - Mais de 5,5 cartões: 1.75 na Betano.