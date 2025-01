Palpite Botafogo x Maricá - Campeonato Carioca - 11/01/25

O Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, inicia sua temporada de 2025 enfrentando Maricá pelo Campeonato Carioca.

O Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, inicia sua temporada de 2025 enfrentando Maricá pelo Campeonato Carioca.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sábado (11 de janeiro), às 16h, no Estádio Nilton Santos, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Maricá ou Empate 2.50 na KTO Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.98 na KTO Tempo do primeiro gol Sem gol antes do minuto 20 1.50 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Botafogo começa com um time alternativo

O Fogão, incontestavelmente, tem um investimento muito maior, logo, também tem um elenco superior ao de seus adversários.

No entanto, é válido considerar que devido ao prolongamento de sua temporada em 2024, tendo disputado o Intercontinental, o time titular do Botafogo deve demorar a estrear.

Ainda, outro ponto de destaque é que o Glorioso não conta com um treinador definido. Enquanto isso, do outro lado, o Maricá vem de uma boa temporada em 2024 e ciente que pode surpreender os gigantes do estado.

Palpite 1 - Botafogo x Maricá - Empate ou Maricá: 2.50 na KTO.

Poucos gols são esperados

Nesta partida, as duas equipes fazem suas estreias na temporada de 2025, portanto muitos ajustes ainda devem acontecer ao longo do ano.

Dessa forma, com um Botafogo ainda indefinido pela falta de comando técnico e com um Maricá entendendo que o empate é um grande resultado, este pode ser um duelo com poucas chances de gol.

Para embasar esse palpite, notamos que nos últimos seis jogos oficiais do Maricá, em todos eles o resultado teve a linha de gols abaixo de 3 tentos.

Palpite 2 - Botafogo x Maricá - Menos de 2,5 gols: 1.98 na KTO.

Os minutos iniciais devem ser de pouca ofensividade

Como mencionado no palpite anterior, esperamos um jogo com pouca agressividade ofensiva. O início de uma temporada pode ser marcado por certas dificuldades na construção de jogadas mais agudas.

No fechamento da temporada anterior, nos dois últimos jogos do Botafogo, contra Pachuca e São Paulo, em nenhum deles houve gols antes dos 20 minutos de jogo.

Para esse duelo frente ao Maricá, ainda que jogue em casa, o Fogão poderá encontrar dificuldade para furar o bloqueio dos adversários.

Palpite 3 - Botafogo x Maricá - Sem gol antes do minuto 20: 1.50 na KTO.