Palpite Botafogo x Magallanes – Copa Sul-Americana – 29/6/2023

Confira os melhores palpites para apostar em Botafogo x Magallanes.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Botafogo e o Magallanes, referente à rodada seis da fase de grupos da Copa Sul-Americana, esta quinta-feira. O palpite é a vitória do Botafogo. Veja as dicas:

Botafogo vence: 1,16 na bet365

1,16 na bet365 Ambas as equipes marcam - Não: 1,40 na bet365

1,40 na bet365 Intervalo/Final do Jogo – Botafogo/Botafogo: 1,61 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Saiba mais sobre o código bônus bet365

Confira o PIX bet365

Veja a análise sobre a bet365 Brasil

Botafogo tranquilo

O Botafogo lidera o Grupo A da Copa Sul-Americana com nove pontos em cinco jogos, os mesmos pontos do outro time também já qualificado para as oitavas, o LDU Quito.

O Alvinegro chega a esse jogo cheio de confiança, após ter derrotado o Palmeiras no Brasileirão Série A, mantendo o primeiro lugar com mais sete pontos que o Grêmio.

Luís Castro está a liderar um conjunto que vive atualmente um sonho, com uma liderança indiscutível no Brasileirão.

Na Sul-Americana ainda não perdeu, tem duas vitórias e três empates, com uma defesa de ferro, não sofrendo gols em três dos cinco jogos disputados.

O Estrela Solitária vai ser muito forte para o time chileno que tem apenas três pontos.

Palpite 1 - Botafogo x Magallanes – Botafogo vence: 1,16 na bet365.

Solidez defensiva

A defesa é o setor mais forte do Alvinegro Carioca, demonstrado pelo registro de apenas sete gols sofridos até agora no Brasileirão.

O time de Castro venceu sete dos seus últimos nove jogos em todas as competições, perdendo apenas um. Já o Magallanes ainda não conseguiu vencer na Copa Sul-Americana.

Até nem começou mal com um empate a 2-2 contra o time brasileiro, mas foi arrasado pelo Quito por 4-0, empatando os dois jogos seguintes e voltando a perder contra o César Vallejo no início de junho.

Os chilenos não serão ameaça para o Botafogo e dificilmente conseguirão sequer apontar um gol.

Palpite 2 - Botafogo x Magallanes – Ambas as equipes marcam - Não: 1,40 na bet365.

Tiquinho e companhia

O Botafogo tem o melhor atacante da Série A, Tiquinho Soares, com 10 gols marcados. Mais dois na Sul-Americana e cinco na Copa do Brasil.

O elenco dos cariocas é forte e vai entrar com tudo para resolver o jogo cedo, garantir o primeiro lugar do Grupo A e talvez descansar alguns jogadores.

Palpite 3 - Botafogo x Magallanes – Intervalo/Final do Jogo – Botafogo/Botafogo: 1,61 na bet365.