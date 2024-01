Palpite Botafogo x Madureira - Campeonato Carioca - 17/1/24

Pela primeira rodada do Campeonato Carioca, Botafogo e Madureira se enfrentam.

O confronto acontece no dia 17 de janeiro (quarta-feira), no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro.

Confira, portanto, os prognósticos e os palpites que nosso time de editores selecionou para este jogo que abre a temporada tanto para o Botafogo, quanto para o Madureira.

Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence 1.55 na Betano Handicap Asiático -1 Botafogo 2.60 na Betano Tempo com mais gols Segundo tempo 2.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Saiba qual o código Stake para abrir sua conta

Botafogo quer esquecer os tropeços de 2023

Vencedor da Taça Rio em 2023 ao superar o Audax-Rio, o Botafogo, que não se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca na edição passada, busca melhorar seu desempenho.

Ainda que tenha cometido alguns deslizes na temporada anterior, o Fogão mesmo assim se apresenta como franco favorito diante do Madureira.

Jogando em casa e com um elenco muito mais caro e qualificado, nosso palpite é para que o Botafogo inicie o ano com uma vitória convincente.

Palpite 1 - Botafogo x Madureira - Botafogo vence: 1.55 na Betano.

Botafogo precisa dar respostas ao seu torcedor

Persistindo na análise que coloca o time da casa como amplo favorito no confronto, avaliamos que existe uma probabilidade considerável de muitos dos reforços fazerem suas estreias.

Com um setor ofensivo qualificado e ansioso por redimir-se após o desempenho desfavorável no encerramento de 2023, existe a expectativa de que o Botafogo conquiste a vitória com uma vantagem elevada de gols.

Além do ataque da equipe, a defesa também precisa dar uma resposta. Enfrentando uma equipe de divisão inferior, o Botafogo tende a abrir uma boa vantagem no duelo.

Palpite 2 - Botafogo x Madureira - Handicap asiático -1 Botafogo: 2.60 na Betano.

Os times podem levar tempo para ganhar ritmo de jogo

Saindo da pré-temporada e partindo para os jogos oficiais, ambas as equipes podem encontrar um pouco de dificuldade no início da partida.

Nesse momento de readaptação com o ritmo de jogo e de novas peças ainda sem entrosamento, podem fazer com que o primeiro tempo deste jogo seja de muito toque de bola e pouca profundidade.

Contudo, a segunda etapa pode apresentar gols, e isso pode ser respaldado no fato de que nos últimos cinco encontros diretos entre esses dois times, em todos eles tiveram gols no segundo tempo.

Palpite 3 - Botafogo x Madureira - Segundo tempo metade com mais gols: 2.00 na Betano.