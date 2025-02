Palpite Botafogo x Madureira - Campeonato Carioca - 09/02/25

Nono colocado, o Madureira pode igualar a pontuação do Fogão caso consiga uma surpreendente vitória no Nilton Santos.

Ocupando um lugar no G4 mesmo com um jogo a menos em relação à maioria dos outros times, o Fogão retorna aos seus domínios para receber o Madureira.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.34 na Superbet Total de gols Menos do que 2.5 1.87 na Superbet Resultado correto Botafogo 2-0 Madureira 5.60 na Superbet

Melhor sequência do Glorioso

Deixando de lado a Supercopa Rei e a derrota do Fogão por 3-1 contra o Rubro-Negro Carioca, os atuais campeões brasileiros passam pelo seu melhor período no estadual.

O Botafogo venceu seus últimos três compromissos e subiu para a quarta colocação, superando Bangu, Fluminense e Nova Iguaçu nessa ordem.

A última vitória botafoguense teve uma boa dose de drama, com o jovem Kayke saindo do banco para marcar o único gol do jogo nos acréscimos da etapa complementar.

Palpite 1 - Botafogo x Madureira - Vitória do Botafogo: 1.32 na Superbet.

Madureira e seus jogos sem muitos gols

A única equipe do Campeonato Carioca que participou de partidas com menos gols do que o Madureira é o Boavista.

Em oito aparições na atual temporada, o Madureira marcou cinco gols e sofreu seis, vindo de uma derrota por 1-0 na rodada passada.

O único jogo do Madureira com no mínimo três gols foi a sua derrota por 2-1 na estreia da temporada diante da Portuguesa-RJ.

Palpite 2 - Botafogo x Madureira - Menos do que 2.5 gols: 1.87 na Superbet.

Múltiplos gols em casa

Independentemente da equipe que mandou em campo, o ataque do Glorioso tem feito sua parte em seus domínios.

O Botafogo marcou dois gols em todos os seus três compromissos mais recentes no Nilton Santos, vitórias contra Portuguesa-RJ, Bangu e Fluminense.

Analisando os confrontos contra o Madureira, o Botafogo não foi vazado em três de suas quatro vitórias mais recentes, incluindo os duelos nos últimos dois anos.

Palpite 3 - Botafogo x Madureira - Botafogo 2-0 Madureira: 5.60 na Superbet.