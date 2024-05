Palpite Botafogo x LDU - Copa Libertadores - 8/5/24

Atuando pela rodada quatro da fase de grupos da Libertadores, o Botafogo recebe a LDU, do Equador.

O confronto acontece no dia 8 de maio (quarta-feira), no Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro. Confira a seguir três palpites que nossos especialistas em apostas providenciaram para este jogo.

Aposta Palpite Odds Resultado Botafogo vence 1.65 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.90 na Betano Jogador a marcar Junior Santos a qualquer momento 2.80 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Botafogo busca a vitória

Antes da derrota para o Bahia por 2 a 1, jogando em casa, a equipe da Estrela Solitária vinha de uma sequência de invencibilidade bastante relevante, na qual havia vencido seus últimos cinco jogos.

Embora essa série de vitórias consecutivas tenha finalizado, o Fogão tem ainda um saldo positivo sob o comando de Artur Jorge. Agora, necessitando somar os três pontos, a equipe deve surgir com uma postura ainda mais competitiva.

Sendo assim, para se manter vivo na disputa por uma vaga nas oitavas de final do torneio, o Fogão deve tentar fazer valer o mando de campo e pode ser o time mais empenhado na busca pelo triunfo.

Palpite 1 - Botafogo x LDU - Botafogo vence: 1.65 na Betano.

Poucos gols são esperados

Ainda que os dois times cheguem para este jogo precisando pontuar para ficarem mais próximos de suas metas, como a classificação para as oitavas de final, o histórico geral do confronto aponta que este pode ser um duelo de poucos gols.

Em três jogos realizados entre esses dois times, todos tiveram um placar com números modestos (dois empates por 0 a 0 e uma vitória da LDU por 1 a 0).

Outro ponto importante para enfatizar é que em cinco dos últimos cinco jogos oficiais da LDU, pelo menos quatro partidas tiveram a linha de gols abaixo de 2,5.

Palpite 2 - Botafogo x LDU - Menos de 2,5 gols: 1.90 na Betano.

Junior Santos é o artilheiro do campeonato

Atual artilheiro da Copa Libertadores da América com oito gols (o dobro dos vice-artilheiros, que somam apenas quatro tentos), Júnior Santos deve ser mais uma vez a peça-chave da equipe carioca.

É válido informar que o atleta em questão, com esses oito gols anotados, é o maior artilheiro da história do Botafogo neste torneio continental.

Embora a maioria de seus gols tenham sido realizados na pré-Libertadores, ele, atuando em casa, pode voltar a mandar a bola para o fundo das redes neste duelo.

Palpite 3 - Botafogo x LDU - Junior Santos marca a qualquer momento: 2.80 na Betano.