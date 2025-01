Palpite Botafogo x Fluminense - Campeonato Carioca - 29/01/25

Confira os nossos palpites para esse que será o último jogo do Fogão antes da disputa da Supercopa do Brasil.

Ambos buscando uma vaga no G4 possuindo os mesmos seis pontos, Botafogo e Fluminense fazem a grande partida da sexta rodada do Campeonato Carioca.

Confira os nossos palpites para esse que será o último jogo do Fogão antes da disputa da Supercopa do Brasil.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 2.25 na bet365 Total de gols Dois ou menos 1.60 na bet365 Placar correto Botafogo 1-0 Fluminense 7.00 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.



Flu vive um jejum de vitórias neste duelo

Entre 2019 e 2022, o domínio do Fluminense neste clássico foi claro, mas com a evolução do time botafoguense desde então, o Glorioso é quem vem se impondo neste confronto.

Se encontrando seis vezes desde o início de 2023, Botafogo e Fluminense protagonizaram o mesmo resultado em todos esses jogos, a vitória do Glorioso.

Mesmo já contando com sua equipe principal, o Fluminense não conseguiu vencer o Madureira na última rodada do Carioca. O Botafogo despachou o Bangu em seus domínios sem enormes dificuldades.



Palpite 1 - Botafogo x Fluminense - Vitória do Botafogo: 2.25 na bet365.

Ataque do Flu voltou a passar em branco

O Tricolor das Laranjeiras iniciou mal o Carioca com sua equipe alternativa, ficando sem marcar em duas de suas três primeiras aparições.

Após ir bem diante da Portuguesa-RJ com o seu time titular, o Flu voltou a tropeçar no Carioca e demonstrar problemas ofensivos, não marcando em seu empate com o Madureira. Esse resultado levou o Fluminense a novamente ter uma média inferior a um gol por jogo.

O Botafogo venceu seus dois compromissos mais recentes em casa, ambos sem sofrer gols, batendo Portuguesa-RJ e Bangu por 2-0.



Palpite 2 - Botafogo x Fluminense - Dois gols ou menos: 1.60 na bet365

Vitórias magras do Fogão neste clássico

O placar do duelo entre Botafogo e Fluminense nos dois turnos da última edição do Brasileirão foi o mesmo.

Ambas as partidas terminaram com triunfo botafoguense por 1-0, o placar mais recorrente neste confronto nos últimos dois anos.

Quatro das seis vitórias do Botafogo contra o Fluminense desde o início de 2023 foram pelo placar de 1-0, duas com mando de cada equipe.

Palpite 3 - Botafogo x Fluminense - Botafogo 1-0 Fluminense: 7.00 na bet365.