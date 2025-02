Palpite Botafogo x Flamengo - Supercopa Rei - 02/02/25

Sem muitos dos personagens que o levaram ao título do Brasileirão na temporada passada, o Fogão decide a Supercopa Rei contra o Flamengo.

Confira os palpites para esse duelo que representa a primeira final do futebol brasileiro em 2025.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 2.30 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Bruno Henrique 3.50 na Betano Ambas as equipes receberão dois ou mais cartões Sim 1.39 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Novo ano, novo Botafogo

Não só pela mudança no comando técnico, também pela saída de pilares do time como Luiz Henrique e Thiago Almada, o Fogão que entrará em campo neste domingo (2) é bem diferente daquele que bateu o Flamengo nos últimos dois confrontos diretos.

O Rubro-Negro Carioca tem outra vantagem por conta de um ritmo de jogo superior neste momento da temporada, já que seus principais atletas já atuaram em amistoso na pré-temporada e também pelo Estadual.

São três vitórias consecutivas para o Flamengo em partidas do Campeonato Carioca, marcando nove gols neste período.



Palpite 1 - Botafogo x Flamengo - Vitória do Botafogo: 2.30 na Betano.

Bruno Henrique mais conhecido como o Rei dos Clássicos

Possuindo uma longa e bem sucedida carreira com a camisa do Flamengo, algumas das principais vítimas de Bruno Henrique são os maiores rivais do Mengão.

Combinados, Vasco, Fluminense e Botafogo sofreram 18 gols de Bruno Henrique ao longo de sua trajetória no futebol brasileiro.

Especificamente contra o Botafogo, Bruno Henrique já marcou cinco vezes, incluindo um no último encontro entre as equipes.



Palpite 2 - Botafogo x Flamengo - Bruno Henrique marcar a qualquer momento; 3.50 na Betano.

Última edição do torneio teve alto número de cartões

Levando em consideração o clima de uma decisão e a rivalidade entre as duas equipes, a expectativa é de um jogo com muitas advertências.

Um ano atrás, Palmeiras e São Paulo se encontraram na decisão e o Choque-Rei terminou com 35 faltas e nove cartões amarelos.

No encontro mais recente entre Flamengo e Botafogo, o Glorioso recebeu quatro cartões e o Fla dois.

Palpite 3 - Botafogo x Flamengo - Sim para ambas as equipes receberem dois ou mais cartões: 1.39 na Betano.