Palpite Botafogo x Flamengo – Campeonato Brasileiro – 2/9/23

Confira os melhores palpites para o jogo entre Botafogo e Flamengo pela 22ª rodada do Brasileirão 2023.

Neste sábado, 2 de setembro, o Mengão viaja até ao Estádio Olímpico Nilton Santos para enfrentar o Glorioso a partir das 21h (horário de Brasília).

Neste clássico, o Botafogo quer fazer esquecer a eliminação de quarta-feira, na Copa Sul-Americana. Por sua vez, o rubro-negro precisa conquistar os três pontos para acalmar os ânimos da torcida e manter vivas suas chances de lutar pelo campeonato.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Botafogo e Flamengo pela 22ª rodada do Brasileirão 2023.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 2.35 na Betano Ambas equipes marcam Sim 1.85 na Betano Jogador marcar gol Diego Costa para marcar a qualquer hora 2.80 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Duro teste no clássico

Com uma campanha de campeão, o Botafogo tem 80% de aproveitamento no campeonato e segue invicto no Engenhão, com 11 triunfos em 11 partidas.

O time de Bruno Lage é favorito para cravar mais uma vez os três pontos no sábado, se isolando ainda mais na ponta da tabela, mas o Mais Querido não vai facilitar.

Pressionados pela torcida flamenguista, que exige melhores exibições e resultados mais estáveis, os comandados de Jorge Sampaoli têm que melhorar sua bola aérea e linha defensiva, buscando o resultado desde cedo.

Palpite 1 - Botafogo x Flamengo - Botafogo para vencer: 2.35 na Betano.

Festa de gols

O time alvinegro possui o melhor ataque do Brasileirão 2023, e também a melhor defesa, com 38 gols marcados e apenas 11 sofridos até ao momento.

Já o Mengão balançou as redes 34 vezes no total, mas sofreu em média 1.2 gols por partida, tendo a pior defesa dos primeiros 14 colocados da tabela.

A expectativa é de que o mandante aproveite essa condição para sair para cima, e que tal como no primeiro turno, em que o Fogão ganhou por 3 a 2, tenhamos um jogo muito disputado e aberto, com ambos tendo seu gol vazado.

Palpite 2 - Botafogo x Flamengo - Para ambas as equipes marcarem: 1.85 na Betano.

Reforço aprovado

Diego Costa chegou no time da estrela solitária a meio de agosto, para substituir o artilheiro Tiquinho Soares, que está lesionado e vai ficar afastado dos gramados por várias semanas.

Em seu jogo de estreia, o veterano centroavante saiu do banco para jogar apenas 16 minutos, mas foi titular na partida seguinte, na última rodada, e mostrou seu talento ofensivo com dois tentos.

Neste sábado, o atleta deve integrar de novo o elenco principal, e está bem cotado para fazer valer seu faro de gol e balançar as redes do Mengão.

Palpite 3 - Botafogo x Flamengo - Diego Costa para marcar a qualquer hora: 2.80 na Betano.