Líder e com uma vantagem de seis pontos, o Botafogo é franco favorito para o duelo contra o Cuiabá, penúltimo colocado na competição.

Palpite Botafogo x Cuiabá - Campeonato Brasileiro - 09/11/24

Líder e com uma vantagem de seis pontos, o Botafogo é franco favorito para o duelo contra o Cuiabá, penúltimo colocado na competição.

Confira os nossos palpites para o embate entre Fogão e Dourado, válido pela 33ª rodada do Brasileirão.



Aposta Palpite Odd Resultado (especial) Vitória do Botafogo sem sofrer gols 1.69 na Parimatch Equipe marcar em ambas as partes Botafogo conseguir o feito 2.12 na Parimatch Total de escanteios Mais do que 9.5 1.74 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Dourado tem maior seca de gols da Série A

O Cuiabá acumula quatro jogos sem balançar as redes, uma sequência que se iniciou no dia 18 de outubro, empatando sem gols com o Atlético-GO.

Se por si só esses problemas ofensivos do Cuiabá já geram um cenário improvável para a equipe visitante marcar no Nilton Santos, o retrospecto recente de seu oponente dificulta ainda mais a projeção dessa possibilidade.

O Botafogo não foi vazado em cinco de seus últimos sete jogos, contando Brasileirão e Libertadores, vindo de duas vitórias seguidas na competição nacional.

Palpite 1 - Botafogo x Cuiabá - Vitória do Botafogo sem sofrer gols: 1.69 na Parimatch.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Fogão tem segundo melhor ataque da Série A

Os três gols do Glorioso no meio desta semana levaram a equipe carioca a 52, apenas um atrás do Palmeiras, atualmente o ataque mais prolífico do Brasileirão.

A equipe comandada por Artur Jorge marcou oito gols nas suas duas aparições mais recentes no Nilton Santos, cinco no Peñarol pela Libertadores, além dos três contra o Cruzmaltino no Brasileirão.

Em ambos os jogos mais recentes em seus domínios, o Glorioso balançou as redes nos dois tempos.

Palpite 2 - Botafogo x Cuiabá - Botafogo marcar em ambos os tempos: 2.12 na Parimatch.

Volume ofensivo gera muitos escanteios

O Glorioso teve sete escanteios contra apenas quatro do Vasco da Gama em sua última atuação, números exatos ao do seu jogo como mandante contra o Peñarol.

A equipe carioca tem a quarta maior média de escanteios no Brasileirão, com 5.8, atrás apenas de Palmeiras, Athletico-PR e Flamengo.

Independentemente do resultado, a expectativa é de um roteiro de domínio das ações do Fogão atuando em seus domínios, cenário que tem gerado jogos com um número significativo de escanteios para o Glorioso.

Palpite 3 - Botafogo x Cuiabá - Mais do que 9.5 escanteios: 1.74 na Parimatch.