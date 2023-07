Palpite Botafogo x Coritiba - Campeonato Brasileiro - 30/7/23

Confira os palpites para apostar no jogo Botafogo x Coritiba, no Campeonato Brasileiro, no domingo.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que promete fortes emoções. Confira!

Aposta Palpite Odd Vitória no segundo tempo Botafogo vence no segundo tempo 1.90 na bet365 Ambas equipes marcam Sim 2.05 na bet365 Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 2.10 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

site da bet365

.

Fogão melhora no decorrer dos jogos

Ilustrado em sua última partida, na qual o Botafogo apresenta grandes números no segundo tempo de suas partidas.

A média de gols do Botafogo em casa sobe de 0.63 no primeiro tempo, para 1.38 na etapa complementar, sendo que o líder do Brasileirão marcou no segundo tempo de todos os seus oito jogos como mandante.

O desempenho defensivo como mandante é absolutamente irretocável, com um só gol sofrido nestes oito jogos no Estádio Nilton Santos.

Palpite 1 - Botafogo x Coritiba - Vitória do Botafogo no segundo tempo: 1.90 na bet365.

Com Tiago Kosloski, Coritiba mostra evolução

Os números gerais podem ainda ser decepcionantes, com o Coxa ocupando apenas a décima oitava colocação na Série A. Porém, a evolução é nítida para um time que somou 10 de seus últimos 12 pontos disputados.

São sete gols marcados nas últimas quatro partidas para o Coritiba, que conseguiu talvez o seu principal resultado na última rodada, ao derrotar o Fluminense em casa, de forma categórica, por 2-0.

Palpite 2 - Botafogo x Coritiba - Sim para ambos os times marcarem: 2.05 na bet365.

Botafogo tem média de dois gols por jogo como mandante

A equipe carioca faz um primeiro turno dominante em todos os aspectos, e recentemente, tem se desempenhado muito bem, ofensivamente.

Em cinco das últimas seis partidas do Fogão em todas as competições, a equipe carioca balançou as redes múltiplas vezes, com a exceção sendo o jogo de volta do duelo eliminatória com o Patronato, pela Copa Sul-Americana.

A última vez que o líder do Brasileirão não marcou dois gols como mandante em uma partida do Campeonato Brasileiro, foi no fim de maio, quando derrotou o Fluminense pelo placar mínimo.

Palpite 3 - Botafogo x Coritiba - Mais de 2.5 gols: 2.10 na bet365.