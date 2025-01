Palpite Botafogo x Bangu - Campeonato Carioca - 26/01/25

Após atuar fora do Rio de Janeiro na sua aparição mais recente, o Bangu visita o atual campeão brasileiro e da Libertadores.

Priorizando a preparação para um ano de calendário ainda mais cheio com a disputa do Super Mundial de Clubes, o Fogão mantém o time alternativo na quinta rodada do Carioca.

Após atuar fora do Rio de Janeiro na sua aparição mais recente, o Bangu retorna à capital carioca para visitar o atual campeão brasileiro e da Libertadores.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.35 na Superbet Total de gols de uma equipe Bangu não marcar 1.76 na Superbet Resultado correto Botafogo 1-0 Bangu 5.70 na Superbet

Fogão tropeçou apenas contra equipes com boas campanhas

Claramente não se pode tirar muito de positivo do retrospecto botafoguense nesse início de competição. Se tem uma ressalva a ser feita, são os resultados gerais dos oponentes que superaram o Fogão

Maricá e Volta Redonda, em especial, ocupam as três primeiras posições do Carioca após quatro jogos.

A equipe do Bangu não apresenta o mesmo bom desempenho, entrando na quinta rodada como o lanterna da competição e tem tudo para ser superada no Engenhão.



Palpite 1 - Botafogo x Bangu - Vitória do Botafogo: 1.35 na Superbet.

Zero gols para o último colocado

Tirando a goleada sofrida na última rodada, a defesa do Bangu nem vinha fazendo um papel tão ruim neste Carioca, só que quem não marca não vence jogos.

O Bangu é o único time que ainda não balançou as redes no Estadual, passando em branco diante de Portuguesa-RJ, Vasco, Volta Redonda e Flamengo.

Em apenas uma de suas quatro aparições no Estadual, o Bangu teve mais finalizações do que seu oponente.



Palpite 2 - Botafogo x Bangu - Bangu não marcar: 1.76 na Superbet.

Um a zero é o placar mais comum para o Bangu

Não dá para depositar a razão dos cinco gols do Fla diante do Bangu na desvantagem numérica do lanterna do Carioca, atuando com um a menos desde os nove minutos.

Levando em conta essa ponderação, o Bangu teve desempenhos defensivos bem melhores em todos os seus outros compromissos e em duas ocasiões acabou derrotado por apenas 1-0.

O Botafogo sempre marcou nos seus quatro jogos e em três deles anotou apenas um gol, com a exceção para o triunfo por 2-0 diante da Portuguesa-RJ.

Palpite 3 - Botafogo x Bangu - Botafogo 1-0 Bangu: 5.70 na Superbet.