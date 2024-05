Palpite Botafogo x Bahia - Campeonato Brasileiro - 5/5/24

Em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Botafogo recebe o time do Bahia.

O duelo está marcado para o dia 5 de maio (domingo), no Nilton Santos, Rio de Janeiro. Sendo assim, nossos especialistas em apostas selecionaram palpites para este embate. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.70 na Betano Cartões Mais/Menos Mais de 6,5 2.05 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.82 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Botafogo pode ter dificuldades na partida

O Fogão, atual líder do Campeonato Brasileiro, embora venha de cinco jogos consecutivos alcançando o triunfo, agora enfrenta um duro teste diante do Bahia.

Afinal, o Tricolor Baiano também se encontra em uma série de invencibilidade interessante, não tendo perdido nenhum de seus últimos quatro compromissos.

Assim sendo, ao analisar o desempenho recente que as duas equipes apresentam, o empate parece ser o resultado mais indicado para este duelo.

Palpite 1 - Botafogo x Bahia - Empate: 3.70 na Betano.

É esperado um jogo muito disputado

O Botafogo teve seus jogadores advertidos com cartões (amarelo e vermelho) em 14 oportunidades. Enquanto isso, o Bahia recebeu 12. Sendo assim, considerando quatro rodadas, juntos os times apresentam uma média de 6,5.

Dessa forma, com muito em disputa, visto que o Glorioso busca se isolar na liderança, enquanto o Bahia almeja o G4, este pode ser um jogo bastante disputado e com muitas faltas.

É importante considerar ainda que no jogo mais recente do Bahia pelo Brasileirão, contra o Grêmio, foram mostrados oito cartões. Um padrão semelhante a este pode ser esperado no confronto diante do Botafogo.

Palpite 2 - Botafogo x Bahia - Mais de 6,5 cartões: 2.05 na Betano.

Ambos buscam a vitória

Neste Brasileirão, em quatro rodadas, o Botafogo apresenta o melhor ataque, tendo marcado 10 gols. O Bahia, por sua vez, anotou 6.

No histórico do confronto (54 jogos), ambos apresentam uma média superior a um gol por duelo: o Botafogo marcou 62 e o Bahia anotou 59.

Ou seja, analisando o histórico do confronto e o desempenho recente dos clubes, parece viável imaginar uma partida na qual as duas equipes marquem.

Palpite 3 - Botafogo x Bahia - Sim para ambos marcam: 1.82 na Betano.