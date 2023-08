Palpite Botafogo x Bahia - Campeonato Brasileiro - 27/8/23

Especialista em apostas selecionam palpites para o jogo entre Botafogo e o Bahia, no Engenhão.

O Botafogo busca a sua décima primeira vitória no mesmo número de jogos em casa, neste Campeonato Brasileiro, desta vez recebendo o Bahia no Estádio Nilton Santos. Em duelo válido pela 21ª rodada.

Para a equipe visitante, a vitória é necessária para se garantir por mais uma rodada, do lado de fora da zona de rebaixamento. O décimo sexto Bahia possui a mesma pontuação do Santos, primeiro na zona, mas se encontra na frente nos critérios de desempate.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.65 na Betano Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.75 na Betano Resultado exato Vitória do Botafogo por um gol de diferença 3.50 na Betano

Bahia não vai bem longe da Fonte Nova

O Bahia deixa muito a desejar atuando longe de Salvador, contando com apenas uma vitória em 10 partidas como visitante neste Brasileirão.

Esta vitória veio ainda no início de maio, contra outra equipe que briga contra o rebaixamento, o Vasco. Foram somados apenas seis de 30 pontos possíveis para o Bahia nestes jogos como visitante.

Já o Botafogo segue sem piscar em casa, vencendo todos os seus jogos no Estádio Nilton Santos até o momento. Além de ter batido este mesmo Bahia no primeiro turno, por 2-1, lá em Salvador.

Palpite 1 - Botafogo x Bahia - Vitória do Botafogo: 1.65 na Betano.

Bahia sem gols há três partidas como visitante

Somando apenas um ponto em seus últimos jogos fora de casa, o Bahia não balançou as redes em nenhum destes jogos, com duas derrotas por 2-0 e 1-0, além de um 0-0 com o São Paulo no Morumbi.

O Botafogo também não dá muita margem para os oponentes que chegam no Engenhão, tendo sofrido apenas três gols em 10 partidas como mandante.

Palpite 2 - Botafogo x Bahia - Menos de 2.5 gols: 1.75 na Betano.

Apesar do favoritismo, Botafogo não deve encontrar defesa frágil do outro lado

O Bahia tem encontrado dificuldades nos últimos meses, mas, ao mesmo tempo, não gera jogos fáceis aos seus oponentes.

Desde o início de junho, em apenas uma ocasião o Tricolor Baiano foi derrotado por dois um mais gols de diferença, sendo esta uma queda para o Furacão, por 2-0, na Arena da Baixada.

Suas outras três derrotas foram todas por 2-1 ou 1-0, caindo frente ao Grêmio em casa, e Fluminense e Atlético Mineiro, como visitante.

Palpite 3 - Botafogo x Bahia - Vitória do Botafogo por um gol de diferença: 3.50 na Betano.