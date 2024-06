Palpite Borussia Dortmund x Real Madrid - Champions League - 1/6/24

Saiba os palpites para Borussia Dortmund x Real Madrid, na final da Champions League.

Pouco mais de uma década depois, o Dortmund retorna ao palco de sua última aparição em uma final da Champions League, desta vez para enfrentar o todo-poderoso Real Madrid.

De um lado este jogo marca a despedida de Marco Reus da equipe alemã, já do outro será o primeiro encontro de Jude Bellingham com seu ex-time e aparição final de Toni Kroos pelo Real Madrid.

Aposta Palpite Odd Resultado no tempo regulamentar Empate 4.15 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Vinícius Jr. 2.10 na Betano Total de passes de um jogador Toni Kroos ter 81 ou mais 1.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Confrontos eliminatórios de equilíbrio para o Real Madrid

A equipe de Carlo Ancelotti está a 90 minutos de conquistar mais uma Champions, que seria a 15ª do clube, tendo passado por duelos tensos a cada fase desta competição.

Ao longo de sua participação nos confrontos das oitavas de final até a decisão, o Real Madrid acumula quatro empates em seis partidas, tendo vencido as outras duas.

Mesmo seus triunfos vieram em jogos equilibrados, ambos decididos por apenas um gol de diferença, 2-1 em casa contra Leipzig e Bayern de Munique.

Palpite 1 - Borussia Dortmund x Real Madrid - Empate: 4.15 na Betano.

Poder de decisão do camisa 7 brasileiro

Nos momentos mais delicados nesta temporada, Vinícius Jr. tem aparecido de forma constante, assumindo a responsabilidade de superestrela do maior clube do mundo.

A classificação diante do Bayern de Munique fica marcada pelos dois gols de Joselu no fim do jogo da volta, mas foi Vini. Jr. quem deixou o clube em uma boa posição, marcando duas vezes no empate por 2-2 na Alemanha.

O camisa 7 merengue tem a melhor média de gols (0.56) de sua equipe na atual edição da Champions League, balançando as redes cinco vezes em nove aparições.

Palpite 2 - Borussia Dortmund x Real Madrid - Vini. Jr. marcar a qualquer momento: 2.10 na Betano.

Kroos se despede dos gramados em altíssimo nível

A decisão da Champions League será o último jogo no futebol de clubes da carreira deste lendário meio-campista alemão.

Kroos ainda disputará a Eurocopa, mas depois disso se encerra a brilhante trajetória de um atleta que marcou época no Real Madrid.

Ainda em plena forma, com 34 anos, Kroos tentou 104 passes na última partida do Real Madrid na Champions League, a vitória por 2-1 na volta da semifinal contra o Bayern de Munique.

Palpite 3 - Borussia Dortmund x Real Madrid - Toni Kroos ter pelo menos 81 passes: 1.87 na Betano.