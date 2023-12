Palpite Borussia Dortmund x RB Leipzig - Bundesliga - 9/12/23

Separados por um ponto no Campeonato Alemão, Dortmund e Leipzig se enfrentam valendo a quarta colocação no Signal Iduna Park.

Ambas as equipes possuem em comum estarem fora da Copa da Alemanha precocemente. O Leipzig caiu na segunda fase, o Dortmund foi eliminado neste meio de semana, derrotado pelo Stuttgart

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam e total de gols Sim e três ou mais 1.60 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Lois Openda 2.25 na Betano Jogador dar uma assistência a qualquer momento Xavi Simons 3.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Leipzig e seus jogos movimentados

A equipe de Marco Rose tem participado de jogos com placares altos em suas últimas aparições.

As cinco partidas mais recentes do Leipzig em todas as competições tiveram pelo menos três gols, e terminaram com ambas as equipes marcando.

Olhando para o lado mandante, com 26 gols marcados e 20 sofridos em 13 rodadas, os jogos do Dortmund possuem uma média superior a três gols por partida na Bundesliga.

Palpite 1 - Borussia Dortmund x RB Leipzig - Ambas as equipes marcam e pelo menos três gols: 1.60 na Betano.

Openda vive começo brilhante na Alemanha

O atacante belga veio do Lens para ser uma das principais peças ofensivas do Leipzig, ajudando a suprir as saídas de Christopher Nkunku e Dominik Szoboszlai.

Em 18 jogos entre Champions League e Bundesliga, Openda já balançou as redes 14 vezes, sendo 10 em 13 jogos no Campeonato Alemão.

Openda tem cinco gols nos últimos cinco jogos em todas as competições.

Palpite 2 - Borussia Dortmund x RB Leipzig - Lois Openda marcar a qualquer momento: 2.25 na Betano.

Simons lidera a Bundesliga em assistências

Nenhum jogador distribuiu mais passes para gol do que Xavi Simons na Bundesliga.

O meia-atacante holandês deu sete assistências em 13 rodadas, iniciando bem sua trajetória na Alemanha.

Simons deu passe para gol em dois dos últimos quatro jogos do Leipzig em todas as competições.

Palpite 3 - Borussia Dortmund x RB Leipzig - Xavi Simons dar uma assistência a qualquer momento: 3.00 na Betano.