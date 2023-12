Palpite Borussia Dortmund x PSG - Champions League - 13/12/23

Neste confronto da 6ª rodada da fase de grupos da Champions League, o Borussia Dortmund recebe o Paris Saint-Germain.

O jogo da Champions será realizado nesta quarta-feira, no BVB Stadion Dortmund, em Dortmund.

Confira os palpites selecionados por nosso especialista em apostas para este importante duelo de encerramento do Grupo F.

Aposta Palpite Odd Resultado Paris Saint-Germain vence 1.90 na Betano Jogador a marcar Mbappé a qualquer momento 1.75 na Betano Total de gols PSG Mais de 1,5 1.72 na Betano

Vale a vaga para os parisienses

O Borussia Dortmund tem a vantagem de jogar em casa e, além disso, por chegar a dez pontos, já está matematicamente garantido na próxima fase. Contudo, ainda precisa confirmar a primeira posição.

O Paris Saint-Germain, por sua vez, está em uma posição um pouco mais delicada, com sete pontos ganhos, precisa vencer ou torcer por um empate no jogo da outra chave, entre Newcastle e Milan.

Dessa maneira, pela necessidade da vitória e também pela questão de ter um elenco bastante qualificado, acreditamos na força do Paris para conseguir buscar uma vitória em Dortmund.

Palpite 1 - Borussia Dortmund x Paris Saint-Germain - PSG vence: 1.90 na Betano.

Mbappé é ainda a grande arma do PSG

Mais uma vez Kylian Mbappé surge como a grande esperança do time parisiense. O atleta, atualmente artilheiro do campeonato francês com 15 gols, deve ser peça fundamental na tentativa da equipe de adquirir os três pontos.

Antecipando um Paris Saint-Germain que vai para o tudo ou nada, é viável acreditar que o atleta possa marcar a qualquer momento. Ainda mais se levarmos em consideração que o Borussia foi vazado em seus últimos seis jogos.

Outro ponto importante que não podemos esquecer, é que o jovem atacante francês possui 43 gols na história da Champions League, já surgindo na lista de goleadores máximos do campeonato.

Palpite 2 - Borussia Dortmund x Paris Saint-Germain - Mbappé marca a qualquer momento: 1.75 na Betano.

Borussia vem sofrendo muitos gols em casa

Como sugerimos que o time de Luis Henrique deva ter uma abordagem ofensiva, visto que precisa pontuar, acreditamos que o time possa ir às redes mais do que uma vez neste jogo.

Nosso palpite para que o PSG marque mais que 1,5 gols diante do Borussia Dortmund se deve ao fato de que em três dos últimos quatro jogos como mandante, o time alemão sofreu mais de dois gols.

Além disso, o PSG conseguiu marcar dois ou mais gols em quatro de seus últimos cinco jogos. Agora, precisando construir o resultado, esse padrão deve voltar a se repetir.

Palpite 3 - Borussia Dortmund x Paris Saint-Germain - Mais de 1,5 gols para o PSG: 1.72 na Betano.