Palpite Borussia Dortmund x Bayern de Munique - Campeonato Alemão - 30/11/24

Pela 12ª rodada da Bundesliga, um clássico de gigantes: Borussia Dortmund e o Bayern de Munique se encontram para um importante duelo.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sábado (30 de novembro), às 14h30, no Signal Iduna Park, localizado em Dortmund. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Bayern de Munique vence 1.70 na Superbet Jogador a marcar ou dar assistência Harry Kane a qualquer momento 1.46 na Superbet Gols Mais/Menos Mais de 3,5 1.95 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Bayern de Munique quer ampliar liderança

Após perder o título na temporada passada, o clube de Munique agora se mantém focado e já abriu seis pontos em relação ao segundo colocado, o Eintracht Frankfurt, que soma 23.

Para este jogo, embora se trate de um clássico, a projeção é que o Bayern triunfe sobre o Borussia, mesmo fora de casa. A equipe visitante apresenta 53% de chances de vencer.

É importante observar que o Bayern segue invicto na competição (9 vitórias e 2 empates), sendo o único clube dos 18 que ainda não foi derrotado nenhuma vez.

Palpite 1 - Borussia Dortmund x Bayern de Munique - Bayern de Munique vence: 1.70 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique pela Bundesliga nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Kane em mais uma temporada goleadora

O jogador inglês, assim como na última temporada pelo Bayern, segue sendo novamente a principal referência ofensiva da equipe.

Nesta temporada, Kane realizou 18 jogos e soma incríveis 20 gols e 9 assistências (média de 1,11 tentos e 0,5 passes para gol).

Vale observar ainda que no Campeonato Alemão, o atleta em questão é o artilheiro da liga: 14 gols em 11 jogos (média de 1,27 por rodada).

Palpite 2 - Borussia Dortmund x Bayern de Munique - Kane marca ou dá assistência: 1.46 na Superbet.

Ambos com uma boa média de gols

Os bávaros de Munique chegam para este duelo ostentando o melhor ataque do campeonato. Ao todo, marcaram 36 gols em 11 jogos (média de 3,27).

Do outro lado, os aurinegros de Dortmund são donos do quarto setor ofensivo mais eficiente da liga, com 22 gols em 11 jogos (média de 2 por rodada).

Dessa forma, ao somar a média das duas equipes chegamos a um total de 5,27, o que ultrapassa com folga a nossa projeção para esta partida.

Palpite 3 - Borussia Dortmund x Bayern de Munique - Mais de 3,5 gols: 1.95 na Superbet.