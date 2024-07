Palpite Bolívia x Panamá - Copa América - 01/07/24

Embora este seja um confronto por vaga nas quartas de final, a Bolívia pode assumir o papel de spoiler, podendo estragar os planos panamenhos.

Apenas uma goleada histórica daria chances a Bolívia e já o Panamá pode se classificar caso consiga um resultado superior ao dos Estados Unidos contra o Uruguai.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Panamá 1.72 na Parimatch Resultado do 1º tempo Empate 2.36 na Parimatch Total de gols de uma equipe Bolívia não marcar 2.22 na Parimatch

Bolívia não pontua na Copa América há quase 10 anos

Contando a atual edição, a Bolívia acumula quatro participações nesta competição conhecendo apenas a derrota.

A Seleção Boliviana não sabe o que é no mínimo empatar um jogo de Copa América desde 2015, quando surpreendeu ao avançar da fase de grupos.

Até mesmo o retrospecto no confronto direto com o Panamá não inspira confiança, tendo perdido os últimos quatro duelos,

Palpite 1 - Bolívia x Panamá - Vitória do Panamá: 1.72 na Parimatch

Panamá é favorito, mas normalmente não sobra

A última dessas quatro vitórias seguidas do Panamá contra a Bolívia veio em agosto de 2023 e só foi decidida nos instantes finais com gol panamenho para levar o triunfo por 2-1.

Favorita para esse duelo, a Seleção Panamenha tem uma vantagem que não é das maiores, vindo de quatro vitórias e quatro derrotas nos últimos oito jogos contra seleções que disputam a Copa América.

O último jogo do Panamá só veio a ser decidido na etapa complementar. Após empatar com os Estados Unidos por 1-1 no primeiro tempo, o Panamá garantiu a vitória nos instantes finais e complicou de vez a vida da Seleção Norte-Americana.

Palpite 2 - Bolívia x Panamá - Empate no primeiro tempo: 2.36 na Parimatch

Ataque boliviano passa em branco frequentemente

Além de não somar pontos, a equipe comandada por Antônio Carlos Zago ainda não balançou as redes nesse torneio.

Ficar no zero não é nada incomum para a Bolívia, que nos três amistosos antes deste torneio marcou apenas um gol.

A média de chutes por jogo da Seleção Boliviana nesta Copa América é de apenas cinco, raramente incomodando a defesa de seus oponentes.

Palpite 3 - Bolívia x Panamá - Bolívia não marcar: 2.22 na Parimatch