Palpite Bolívia x Colômbia - Eliminatórias da Copa do Mundo - 10/10/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, a Bolívia recebe a equipe da Colômbia.

O compromisso entre essas seleções está marcado para quinta-feira (10 de outubro), às 17h, no Municipal Stadium El Alto, localizado em El Alto. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado chance dupla Colômbia ou empate 1.45 na Superbet Gols Mais/Menos Colômbia mais de 1,5 2.70 na Superbet Escanteios Mais/Menos Bolívia menos de 3,5 2.80 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Colômbia é o único time invicto na competição

A Colômbia ocupa atualmente a segunda posição na corrida por uma vaga na próxima Copa do Mundo, que será disputada conjuntamente nos EUA, Canadá e México.

Além da segunda colocação, a seleção colombiana ostenta o fato de ser a única das dez equipes que ainda não perdeu nenhum jogo na competição, sendo 4 vitórias e 4 empates.

No entanto, por mais que a Colômbia tenha números e jogadores melhores que seus adversários, vale mencionar que nenhuma seleção ou clube estrangeiro conseguiu vencer bolivianos na altitude do estádio El Alto.

Palpite 1 - Bolívia x Colômbia - Colômbia ou empate: 1.45 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bolívia x Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Bolívia tem a pior defesa dentre os 10 times

Considerando todos os times que participam das Eliminatórias da Conmebol, notamos que a Bolívia tem a pior defesa dentre todas as seleções.

Ao todo foram 15 gols sofridos em oito jogos disputados. Esse número elevado indica uma média de 1,87 tentos sofridos pelos bolivianos por partida.

Ainda, é importante considerar também que a Colômbia, com nove gols marcados na competição, tem a média de pelo menos um gol por jogo.

Palpite 2 - Bolívia x Colômbia - Colômbia mais de 1,5 gols: 2.70 na Superbet.

Bolívia vem cobrando poucos escanteios

A Bolívia não tem sido uma equipe na qual se mostre tão forte quando atua nas laterais do campo. Tanto que costuma ter poucos escanteios.

Para se ter uma ideia, em seus últimos seis jogos, incluindo Eliminatórias para a Copa, Amistosos e Copa América, em todas essas partidas a equipe teve menos de 3,5 escanteios.

Nesse recorte de seis jogos foram 11 tiros de canto a favor, o que representa uma média modesta de apenas 1,83 por confronto.

Palpite 3 - Bolívia x Colômbia - Bolívia menos de 3,5 escanteios: 2.80 na Superbet.