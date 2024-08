Palpite Boca Juniors x Cruzeiro - Copa Sul-Americana - 15/8/24

O Boca Juniors recebe a equipe do Cruzeiro nesta quinta-feira (15) para iniciar a disputa das oitavas de final da Sul-Americana.

O duelo será realizado no icônico estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Veja a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Boca Juniors vence 2.30 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Não 1.65 na Superbet Ambos recebem 2 ou mais cartões Sim/Não Sim 1.65 na Superbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Boca com a vantagem de jogar em casa

Ainda que o Boca Juniors não seja aquela equipe que coloca medo em seus adversários, segue mesmo assim sendo muito respeitada.

O clube argentino é, sem dúvida, um dos maiores e mais vitoriosos do continente, e inegavelmente, tem um estádio que impõe muita pressão sobre os adversários.

Do outro lado, o Cruzeiro vem mostrando muita instabilidade, tanto que nos últimos dois jogos não venceu nenhuma partida. Enquanto o Boca, por sua vez, não perde há nove jogos.

Palpite 1 - Boca Juniors x Cruzeiro - Boca Juniors vence: 2.30 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o time argentino do Boca Juniors deve sair com a vitória no confronto com o Cruzeiro nesta quinta-feira (15) pela Copa Sul-Americana 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

É esperado um jogo de muita marcação e pouca criatividade

Ao analisar os cinco mais recentes jogos do Cruzeiro, podemos notar que em pelo menos quatro deles o jogo teve apenas um clube marcando.

Na Copa Sul-Americana, o Boca Juniors realizou oito jogos, dos quais em cinco deles apenas um ou nenhum time balançou as redes.

Considerando esse desempenho das duas equipes e a cautela esperada para este confronto, acreditamos em um jogo no qual apenas uma equipe ou nenhuma marca gols.

Palpite 2 - Boca Juniors x Cruzeiro - Não para ambos marcam: 1.65 na Superbet.

Pode ser uma partida de muitas faltas

Como bem sabemos, o encontro entre times argentinos e brasileiros é muitas vezes marcado por muitas jogadas duras e reclamação com a arbitragem.

Neste caso, um duelo envolvendo dois times tradicionais e que já tiveram seus caminhos cruzados em 16 vezes, sugere um cenário de um jogo altamente duro.

A propósito, vale mencionar que nos três encontros mais recentes dessas equipes, em todos eles os dois times foram advertidos com dois ou mais cartões.

Palpite 3 - Boca Juniors x Cruzeiro - Sim para ambos recebem dois ou mais cartões: 1.65 na Superbet.